Доброе утро!

Период сильных морозов подходит к концу, но переодеваться в шорты и шлепанцы рано — им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. В общем, зима станет чуть менее аномальной, но останется зимой. Не раздеваемся и работаем!





ВАЖНОЕ

Вчера о нашей стране говорили во всем мире: Беларусь, как и обещала, установила безвизовый режим для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные. Въезжать в страну без виз можно на срок не более 5 суток через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск». «Мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», — прокомментировал решение наш МИД .

Прекрасная новость для абитуриентов: сейчас можно сдавать четыре ЦТ , а не три, при поступлении, а срок действия сертификатов централизованного тестирования продлен до двух лет. Правда, целевая аудитория негодует, что предупреждать об этом нужно было в сентябре, а не январе — времени на подготовку по четвертому предмету у абитуриентов-2017 практически не осталось. Зато стало больше пространства для маневра.

Раз уж новый год начался с исполнения давних задумок — это касается и ЦТ, и безвизового въезда, — мы прикинули, какие еще планы властей могут стать реальностью в 2017-м .

Цифра года: «бедные» белорусы за двенадцать месяцев продали 2,4 млрд долларов наличными чистыми. Ранее банкиры поясняли, что желание потратить сбережения у нас связано именно с потребностью сохранить уровень потребления, а не с недоверием банковской системе. Население сдает в месяц примерно 200 млн долларов, а с депозитов снимает только около 100 млн — то есть еще 100 млн долларов достают «из-под матрасов».



Фото: Reuters

Стало известно, что Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь — на 12% в первом квартале 2017 года. Объем поставок составит 4 млн тонн вместо планировавшихся 4,5 миллиона.

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Если хотите сегодня выгодно вложить свои накопления, FINANCE.TUT.BY разузнал для вас, где и когда можно раздобыть облигации под 10% годовых . Ну, а если вам наоборот срочно нужно занять у банка — вот наш обзор кредитов наличкой .

В Витебске суд вынес приговор по резонансному делу отравительницы : женщину, которая планировала убить мужа ради завладения его квартирой, приговорили к 9 годам лишения свободы. Мужчина остался жив благодаря тому, что подруга обвиняемой сообщила о ее замысле в милицию.

Продолжаем рассказывать вам подробности убийства настоятельницы женского монастыря матушки Василиссы — вот что на сегодняшний день известно о напавшей на нее женщине.

У нас вышел очень интересный репортаж с Минского тракторного завода . Это уже двенадцатый материал цикла « Символы Минска ». Мы посмотрели на предприятие изнутри, пообщались со старожилом с 40-летним стажем и молодым рабочим из Африки, а также узнали как заводчане митинговали в 90-е — «Гэта былі самыя моцныя страйкі ва ўсім СССР. Кажучы сённяшняй мовай, гэта быў першы беларускі Майдан», — и как сегодня они разрабатывают и создают новые тракторы.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В выходные в интернете появилось позитивное видео, на котором минчанин отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре. За три дня ролик посмотрело уже более миллиона человек. Автор ролика рассказала нам о том, что мужчина боролся с ковром не 60 секунд, попавших на видео, а «минут 20, может, и дольше». «Вечером 8 января мне написал мужчина и попросил, чтобы я не рассказывала, где было снято видео. Насколько я поняла, это был герой моего ролика. Я не хочу ему навредить, поэтому адрес и другие детали, к сожалению, сообщить не могу».

Ну и смешное напоследок: американка опубликовала в Instagram селфи в новом платье — и стала интернет-звездой! Но не из-за платья — из-за беспорядка, на фоне которого сделано фото.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Посмотрите на необычных гостей заброшенных деревень : в яблоневых садах там кормятся медведи, лоси, барсуки… Мы подготовили для вас очередной материал из природоведческого цикла «Дзікая прырода з Вадзімам Сідаровічам».



Фото: Вадим Сидорович

Помните, мы недавно писали о родителях погибшего в Гродно скутериста, которые около полугода выходили на улицы города с большим плакатом — искали свидетелей трагедии, в которой погиб их сын. После публикации к родным обратились сразу несколько людей, видевших аварию в тот день. Родители нашли свидетелей и очень благодарны всем неравнодушным .

Столичный программист собрал в одном видео все упоминания Беларуси в зарубежном кино . На прошлой неделе Денис смотрел фильм «Миссия невыполнима» и услышал фразу о Беларуси — страна упоминалась в связи с кражей оружия. Мужчине стало интересно, в каких контекстах иностранец слышит о нас. «Контекст в основном негативный, связанный с оружием (в том числе с ядерным), с его доступностью, с миграцией из Минска, — говорит он. — …Мне было важно, чтобы белорус, который интересуется судьбой своей страны, понял: нам надо очень хорошо поработать над собственным имиджем».

Герцогине Кембриджской Кэтрин вчера исполнилось 35 лет. Скромная, обаятельная Кейт стала любимицей публики, ее часто сравнивают с покойной свекровью — принцессой Дианой. Ко дню рождения супруги принца Уильяма мы сделали подборку фото прекрасной герцогини .



Фото: Reuters

Ровно 10 лет назад наши жизни изменились и больше никогда не будут прежними: тогда нам презентовали первый iPhone. Давайте вспомним , как его восприняли владельцы и как он изменил их жизнь. Кстати, большая часть экспертов довольно прохладно встретила новый гаджет: «нет физических кнопок, слишком большой экран, нет поддержки 3G и MMS». В общем, «дорогой и очень спорный гаджет». Однако время все расставило по своим местам.

Все новости понедельника, 9 января

Если вы привыкли заранее планировать свой культурный досуг, включите в свой список «must see» фильм «Ла-Ла-Лэнд», который уже в четверг появится в минском прокате — картина установила рекорд «Золотого глобуса» , выиграв в семи номинациях. А скоро вручат антипремию «Золотая малина», уже объявлен шорт-лист номинантов . Так вот «туда не хады, сюда хады» ©. Приятного досуга вместе с TUT.BY и хорошим кино в душевной компании!

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