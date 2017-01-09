Кафе Phood 4 You в Осмоловке, которое у многих ассоциировалось с Филиппом Киркоровым, неожиданно закрылось в сентябре 2016 года. Заведение вновь заработало только в конце декабря, но уже без участия основателей — Максима и Инны Юговых. Мы сходили в обновленное кафе и пообщались с его бывшим и новым директором. Почему Юговы отошли от управления заведением, какое будущее ждет Phood 4 You и как оживить Осмоловку — в материале TUT.BY.





Кафе Phood 4 You и бутик одежды Phill 4 You появились на пересечении Коммунистической и Куйбышева в июле 2015 года. Необычное заведение запустили супруги Максим и Инна Юговы. На официальное открытие приехал Филипп Киркоров , с которым Юговы знакомы лично.



Филипп Киркоров и Инна Югова на официальном открытии заведения. Сентябрь 2015. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из-за этого многие начали ассоциировать заведение именно с артистом, хотя формально к заведению он не имел никакого отношения. Киркоров отбирал одежду для бутика и иногда заезжал сюда во время гастролей, показывая кафе и магазин другим звездам.



Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Ани Лорак в Phood 4 You. Ноябрь 2015. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В остальное же время в кафе можно было увидеть владельца Максима Югова, который в том числе работал за барной стойкой и общался с посетителями. У заведения появилось много постоянных клиентов, оно вдохнуло больше жизни в Осмоловку и по взгляду со стороны ничто не предвещало перемен.



Максим Югов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но, неожиданно для многих, кафе перестало работать 5 сентября. Открылось же заново оно только 27 декабря со вторым залом вместо бутика и новой командой работников. Максим Югов рассказал о причинах таких изменений.

Максим Югов: «Все, что мы задумывали, будет жить»

Максим говорит, что хотел сделать первое в Минске семейное кафе. Суть такого заведения заключается в том, что хозяин должен фактически жить там и этот бизнес должен быть для него единственным.

— Но, со временем сил, чтобы постоянно здесь находится становилось все меньше. Мы выдержали год и поняли, что на долго нас не хватит. А чтобы идея продолжила жить — нужна была новая команда.

Таким образом, супруги Юговы отошли от управления кафе, передав его другим людям. И Максим об этом не сожалеет.

— Нам захотелось пожить отдельно от заведения, чего не удавалось целый год. И сейчас у нас не чувство потери, а чувство облегчения. А благодаря кафе мы получили бесценный опыт и множество новых знакомых.





Он уверен, что у новой команды получится не только успешно работать над проектом, но и сохранить атмосферу.

— Ведь одно из наших пожеланий заключалось именно в том, чтобы новая команда сохранила атмосферу. Поэтому все то, что мы задумывали, будет жить. Король умер, да здравствует король!

С магазином же все более прозаично. По словам Югова, с этим бизнесом они просто не попали в нужное время.

— В кризис страдают именно магазины каких-то эксклюзивных вещей. Но он тоже сыграл свою миссию, ведь позволил сделать кафе и собирать здесь российский бомонд. Если бы не магазин, мы бы никогда не открыли кафе. Поэтому здесь тоже нет ни капли сожаления.

Новый директор: «Теперь мы хотим охватить и аудиторию с достатком поменьше»

Новым директором заведения стал Кирилл Мордухович, который со дня открытия работал здесь барменом. Администратор — Лилия, которая до этого была официанткой Phood 4 You. Остальной персонал — абсолютно новый.

— Мы собрали команду идейных и творческих людей, которые очень заряжены на работу.



Кирилл Мордухович. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Интерьер в заведении остался прежним. Зато вместо магазина появился второй зал на 30 мест. Он выполнен в том же стиле, что и первый.

— Второй зал у нас в том числе рассчитан для проведения банкетов, праздников и свадеб.





Произошли изменения и в меню. Кирилл говорит, что пока они оставили около 40% старых блюд, но примерно через месяц поменяют его полностью.

— Акцент будет на европейской, но мы планируем экспериментировать с кухнями разных стран. Например, сейчас в меню есть грузинские блюда, а в следующем месяце, возможно, появятся израильские. Если людям они понравятся — будем оставлять.

Сама же еда в Phood 4 You стала дешевле. Например, цезарь с курицей и карбонара стоят по 9 рублей, паста с мидиями — 11, тар-тар из говядины — 16, харчо — 6, американо — 2,5, английский завтрак — 7,5 рубля. Появится со временем здесь и обеды со средней ценой в 7−8 рублей за три блюда.

— Контингент у нас всегда был со средним и выше среднего достатком, но благодаря новым ценам мы надеемся охватить аудиторию с достатком поменьше. Например, на некоторые позиции завтраков цены упали почти в два раза.





Но если раньше завтраки тут подавали с 7.30 утра, то сейчас — на час позже. Кафе открывается в 8.30 и работает до 23.00.

— Лично по моему опыту с 7.30 до 8.30 был мертвый час. Людей в это время просто нет, поэтому открываться так рано экономически нецелесообразно.

Кроме ранних завтраков особенностью заведения была ассоциация с Филиппом Киркоровым, хоть формально артист и не имел к кафе никакого отношения.

— Мы не отказываемся от этой ассоциации. Если люди приходят и спрашивают, то мы говорим, что такое действительно было. Но теперь мы хотим в большей степени привлекать посетителей кухней и баром.





Для этого Кирилл планирует не только экспериментировать с меню, но и сделать контактную барную стойку. Также он хочет уделить большое внимание кофе, который планирует готовить в разных вариациях. Позицию директора Кирилл будет совмещать со своей прежней работой, поэтому прежний контакт между руководителем кафе и посетителями сохранится.

— Я здесь нахожусь каждый день, а на баре буду работать два через два. Ведь это важно — говорить с посетителями и спрашивать у них, что им понравилось, а что нет.

Летом ребята планируют проводить показы немого кино и винные вечера во дворике дома в Осмоловке. Кирилл надеется, что из-за этого не возникнет конфликтов с местными. Говорит, что у них сложились хорошие отношения.

— Могу сказать, что с сентября многие соседи ходили и говорили: «Ну когда уже, когда откроетесь?», «Давайте быстрее, без вас скучно».

Мордухович и Югов об Осмоловке: «Своя атмосфера» и «Мало жизни»

К слову, до начала работы в Food 4 You Кирилл не сильно хорошо знал историю Осмоловки и не особенно представлял, какой здесь контингент. Теперь же он считает этот район культурной ценностью.

— Здесь есть своя атмосфера и нет оживленного движения. Тут просто приятно гулять. И я надеюсь, что никаких сносов здесь не будет, ведь у нас в Минске достаточно других мест, где можно построить многоэтажки.





А вот Максим говорит, что сейчас Осмоловке не хватает жизни. Например он отмечает, что здесь гуляет мало людей.

— Даже в прекрасную погоду летом за день мимо кафе может пройти десять человек. Из них два зайдет выпить кофе. Но это же ненормально для заведения.

И без участия местной власти жизнь здесь не появится, уверен Югов.

— И если исполком хочет, чтобы район ожил, нужно дать какие-то льготные условия предпринимателям. Сделать так, чтобы открыть маленькую кофейню в одном из жилых домов Осмоловке не было мега сложно, как это есть сейчас.





Но при этом все может упереться в нежелание местных жителей иметь у себя в домах кафе или галереи, добавляет он.

— Здесь нет такого, как в питерских двориках. Тут во дворах дети не играют в футбол, старики не играют в домино, а люди не ходят друг к другу в гости. Все сидят по домам и защищают непонятно что.

Поэтому оптимальным вариантом Максим видит сохранение малоэтажной застройки с постепенной заменой старых домов в новые. Он говорит, что у существующих строений очень большой износ и их реконструкция экономически не оправдана.

— Тут деревянные перекрытия с дранкой. Разрушишь стену — рухнет потолок. И если смотреть на 20 лет вперед — то не знаю, что от этого останется. Но я искренне желаю району жизни, потому что сейчас здесь ее мало.



