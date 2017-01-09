Бывшая бригадир молочно-товарной фермы № 2 коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Урожайный» (Лоевский район) Елена Южик больше месяца не может истребовать расчет в связи с увольнением, потому что ей «приписали» двоих детей.

Неправильные расчеты и вычеты подоходного Елене Южик объяснили «ошибкой программы».

Женщина работала на предприятии на различных должностях, а с октября по ноябрь — бригадиром МТФ. 25 ноября она была уволена и обратилась за расчетом в бухгалтерию. Но денег бывшая бригадир не получила.

— Оказалось, что с меня неправильно высчитывали подоходный налог, так как у них в программе по начислению зарплаты стояло, что у меня двое несовершеннолетних детей — мальчик и девочка. Причем, одного ребенка я родила, если верить их данным, еще будучи школьницей. А у меня вообще нет детей! В бухгалтерии мне сказали — мол, расчетных денег не получишь, так как будем все пересчитывать, и, возможно, еще сама окажешься должна хозяйству, — рассказала сельчанка, заявив, что не намерена «страдать за махинации бухгалтерии».

Она обратилась с заявлением в Лоевский РОВД. Милиция провела проверку и дала ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано. А неправильные расчеты и вычеты подоходного милиция объяснила «ошибкой программы». Также в ответе говорится, что расчет с бывшим бригадиром произведен.

— Но это неправда. Мне дали около 140 рублей, обещали еще выплатить 112, но это осталось обещаниями, денег нет, — отметила Елена Южик.

В прокуратуре Лоевского района, куда также обратилась женщина, сообщили, что прокуратура отменила постановление РОВД об отказе в возбуждении уголовного дела и направила дело на дополнительную проверку.

— Бухгалтер не подписывает мне обходной лист, соответственно, я не получаю расчетные. Она в который раз уже перепроверяет мои отчеты. Более того, говорит: приди завтра, приди потом, я занята, и так бесконечно. Данная бухгалтер ранее работала главным бухгалтером, но недавно ее судили за хищение, и вот она опять считает деньги в хозяйстве, и руководит тут. Как можно материальные ценности, деньги доверять тому, кто имеет судимость по статье за хищение? — удивляется сельчанка.

В Гомельском областном суде сообщили, что, действительно, гражданка, которая работает в хозяйстве бухгалтером по животноводству, была признана судом виновной в завладении имуществом в крупном размере, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). На основании ч.3 ст. 210 УК обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на три года с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на три года. К обвиняемой применена отсрочка исполнения основного наказания на три года. Приговор вступил в законную силу.

По информации областной прокуратуры, главный бухгалтер хозяйства на протяжении двух с половиной лет, перечисляя зарплату, необоснованно переводила на свой карт-счет авансы. Таким способом специалист похитила более шести тысяч рублей.

Елена Южик намерена обратиться также в иные правоохранительные и контролирующие органы, чтобы они разобрались с ситуацией в хозяйстве.