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Минобразования объяснило реформу приема в вузы

10.01.2017 08:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Министерство образования Беларуси пояснило пользу от корректировок правил поступления в высшие и средние специальные учебные заведения.

Минобразования объяснило реформу приема в вузы
© Sputnik / Виктор Толочко
Журавков: изменения правил приема в вузы были ожидаемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утвердил изменения в порядок приема в вузы и ссузы. Так, теперь абитуриенты смогут сдавать четыре ЦТ, сертификаты будут действовать два года, а на педагогические специальности некоторым можно будет поступать по собеседованию.

"В данном случае выбор абитуриента расширяется. У него появляется возможность, исходя из полученных результатов в ходе ЦТ, выбирать уже из большего перечня специальностей, причем совершенно из разных групп, профилей образования. Это сделано для абитуриентов, чтобы расширить выбор, чтобы более четко определяться с будущей специальностью", — рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник управления высшего образования профильного ведомства Сергей Касперович.

Кроме того, президент увеличил до трех дней сроки резервной сдачи централизованного тестирования.

Sputnik подробно объяснил последствия подобных реформ в рубрике "В вопросах и ответах" >>     

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник управления высшего образования полагает, что теперь выбор абитуриентов при поступлении в вузы расширится.

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