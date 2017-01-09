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Минобразования объяснило реформу приема в вузы
10.01.2017 08:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Министерство образования Беларуси пояснило пользу от корректировок правил поступления в высшие и средние специальные учебные заведения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утвердил изменения в
"В данном случае выбор абитуриента расширяется. У него появляется возможность, исходя из полученных результатов в ходе ЦТ, выбирать уже из большего перечня специальностей, причем совершенно из разных групп, профилей образования. Это сделано для абитуриентов, чтобы расширить выбор, чтобы более четко определяться с будущей специальностью", — рассказал в эфире телеканала ОНТ начальник управления высшего образования профильного ведомства Сергей Касперович.
Кроме того, президент увеличил до трех дней сроки резервной сдачи централизованного тестирования.
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Начальник управления высшего образования полагает, что теперь выбор абитуриентов при поступлении в вузы расширится.
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