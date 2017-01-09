МИНСК, 10 янв – Sputnik. Более 25 человек, в том числе четыре ребенка, получили холодовые травмы за истекшие сутки в Витебской области, сообщило во вторник Витебское областное УМЧС.

Холодная погода пришла в Беларусь в конце прошлой недели: по ночам столбики термометров в стране не поднимались выше –20°С. Медики и МЧС предупредили граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с опасностью обморожений.

"По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи в период с 9 по 10 января года на территории Витебской области холодовую травму получили 26 человек", – сказали в МЧС.

Там также подчеркнули, что среди пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, четверо детей.

По информации Гидромета, уже на текущей неделе морозы начнут отступать: синоптики прогнозируют оттепель к выходным – местами температура воздуха днем поднимется выше нуля.