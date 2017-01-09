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Более 25 человек получили холодовые травмы на Витебщине за сутки
10.01.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Более 25 человек, в том числе четыре ребенка, получили холодовые травмы за истекшие сутки в Витебской области, сообщило во вторник Витебское областное УМЧС.
Холодная погода пришла в Беларусь в конце прошлой недели: по ночам столбики термометров в стране не поднимались выше –20°С. Медики и МЧС предупредили граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с опасностью обморожений.
"По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи в период с 9 по 10 января года на территории Витебской области холодовую травму получили 26 человек", – сказали в МЧС.
Там также подчеркнули, что среди пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, четверо детей.
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