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Более 25 человек получили холодовые травмы на Витебщине за сутки

10.01.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Более 25 человек, в том числе четыре ребенка, получили холодовые травмы за истекшие сутки в Витебской области, сообщило во вторник Витебское областное УМЧС.

Более 25 человек получили холодовые травмы на Витебщине за сутки
© Sputnik/
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Холодная погода пришла в Беларусь в конце прошлой недели: по ночам столбики термометров в стране не поднимались выше –20°С. Медики и МЧС предупредили граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с опасностью обморожений.

"По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи в период с 9 по 10 января года на территории Витебской области холодовую травму получили 26 человек", – сказали в МЧС.

Там также подчеркнули, что среди пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, четверо детей.

По информации Гидромета, уже на текущей неделе морозы начнут отступать: синоптики прогнозируют оттепель к выходным – местами температура воздуха днем поднимется выше нуля.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, уже на текущей неделе морозы начнут отступать: синоптики прогнозируют оттепель к выходным – местами температура воздуха днем поднимется...

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