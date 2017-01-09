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С учётом совершенствования системы подготовки военных кадров

10.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению на 2016/2017 учебный год под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева на базе учебного вспомогательного пункта управления Генерального штаба Вооруженных Сил в период с 9 по 13 января проводится двусторонняя командно-штабная военная игра.

В ходе проведения мероприятия его участники отработают вопросы, связанные с выработкой наиболее целесообразных способов управления войсками в ходе ведения оборонительной операции оперативного командования.

Основной целью проводимой военной игры является проверка способности и готовности должностных лиц принимать целесообразные и своевременные решения, управлять подчиненными войсками в ходе выполнения боевых задач в сложной обстановке. Преследуется также ряд исследовательских целей.

Учитывая важную научную составляющую, к проведению военной игры привлечен также профессорско-преподавательский состав Военной академии Республики Беларусь. Это обусловлено в первую очередь требованием Президента Республики Беларусь по усовершенствованию и приспособлению к современным реалиям системы подготовки военных кадров, высказанным им в ходе проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава Вооруженных Сил в октябре 2016 года.

 
 
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