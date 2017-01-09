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Задержанной за убийство игуменьи Василиссы предъявлено обвинение
10.01.2017 09:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Следствие предъявило обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы 29-летней гражданке Беларуси, сообщили в Следственном комитете.
© Sputnik/ Тамара Беляева, Сергей Пушкин
"Задержанной по подозрению в совершении данного преступления предъявлено обвинение", – сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минской области.
Там также отметили, что прокуратурой Минской области санкционировано применение к задержанной новой меры пресечения – заключение под стражу.
Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемая отправлена в медицинское учреждение для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.
Похороны 67-летней игуменьи Василиссы прошли 8 января на территории Cвято-Ксениевского монастыря. На церемонии прощания присутствовал предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел, который
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Прокурор дал санкцию на арест 29-летней гражданки Беларуси, которая обвиняется в совершении преступления на территории Cвято-Ксениевского женского монастыря под...
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