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В Слуцке и Молодечненском районе произошли аварии на теплотрассах, в Молодечно — в системе водоснабжения

10.01.2017 09:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. Аварии на теплотрассах произошли в Слуцке и одном из населенных пунктов Молодечненского района Минской области, в Молодечно на несколько часов была отключена подача горячей и холодной воды в жилые дома.

Как сообщает Минское областное управление МЧС, 10 января в 4.43 в аварийные службы поступило сообщение о повреждении запорной арматуры теплотрассы диаметром 300 мм в Слуцке по улице 14 Партизан, 100. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались детский сад, школа, а также 50 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 14 тысяч человек. В 6.20 теплоснабжение восстановлено.

9 января в 23.58 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 159 мм в поселке Березинское Молодечненского района по улице Ленина. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались девять многоквартирных жилых домов (255 человек). В 3.30 10 января теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено.

9 января в 10.15 поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Молодечно по улице Сухой, 47. Без холодного и горячего водоснабжения оставались девять многоквартирных жилых домов (1.693 человека), без холодного водоснабжения 36 частных жилых домов (87 человек). Был организован подвоз воды. В 14 часов водоснабжение потребителей восстановлено.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Аварии на теплотрассах произошли в Слуцке и одном из населенных пунктов Молодечненского района Минской области, в Молодечно на несколько часов...

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