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Сообщение о минировании в одной из школ Борисова стало причиной эвакуации 343 человек
10.01.2017 08:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 января. Сообщение о минировании средней школы № 16 Борисова стало причиной эвакуации 343 человек.
Сообщение о минировании здания учебного заведения, расположенного по улице Госпитальной, 36, поступило 9 января в 14.58.
Руководство школы приняло решение об эвакуации из здания 293 детей и 50 преподавателей.
Прибывшие на место специалисты провели обследование школы, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Сообщение о минировании средней школы № 16 Борисова стало причиной эвакуации 343 человек. Сообщение о минировании здания учебного заведения,...
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