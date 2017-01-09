﻿﻿ Сообщение о минировании в одной из школ Борисова стало причиной эвакуации 343 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сообщение о минировании в одной из школ Борисова стало причиной эвакуации 343 человек

10.01.2017 08:37 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 января. Сообщение о минировании средней школы № 16 Борисова стало причиной эвакуации 343 человек.

Сообщение о минировании здания учебного заведения, расположенного по улице Госпитальной, 36, поступило 9 января в 14.58.

Руководство школы приняло решение об эвакуации из здания 293 детей и 50 преподавателей.

Прибывшие на место специалисты провели обследование школы, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 января. Сообщение о минировании средней школы № 16 Борисова стало причиной эвакуации 343 человек. Сообщение о минировании здания учебного заведения,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минской области с начала января получили обморожения 54 человека, трое — погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика