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В Минской области с начала января получили обморожения 54 человека, трое — погибли

10.01.2017 08:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. С 1 по 10 января на территории Минской области получили обморожения 54 человека, в том числе три ребенка, три человека погибли, сообщает Минское областное управление МЧС.

За минувшие сутки в столичном регионе зарегистрированы 13 случаев обморожения (переохлаждения), в том числе одного ребенка. Больше всего пострадавших в Борисовском районе (четыре человека, в том числе один ребенок) и Молодечненском (двое). По одному человеку получили холодовые травмы в Воложинском, Дзержинском, Крупском, Мядельском, Солигорском, Слуцком и Червенском районах.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. С 1 по 10 января на территории Минской области получили обморожения 54 человека, в том числе три ребенка, три человека погибли, сообщает Минское...

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