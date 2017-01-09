﻿ Под Брестом отменили довоз 23-й маршруткой от Каменицы-Жировецкой до Привольного. 21.by
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Под Брестом отменили довоз 23-й маршруткой от Каменицы-Жировецкой до Привольного

10.01.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 9 января в редакцию «БГ» позвонила жительница деревни Заболотье Брестского района с жалобой на то, что утром многие жители деревни не смогли вовремя добраться на работу и в школу из-за того, что 23-я маршрутка перестала осуществлять довозку от деревни Каменица-Жировецкая до СТ «Привольное».

По продленному маршруту такси курсировало пять раз в день с апреля прошлого года, рассказала «БГ» читательница. Жителям пригорода это было удобно, без проблем можно было добраться в центр Бреста. Однако утром 9 января сельчане, ожидающие привычную 23-ю маршрутку, остались не у дел. Как выяснилось, довоз отменили. И, как рассказала читательница, не предупредив. Вместе со взрослыми на остановке «Привольное» мерзли и школьники, у которых в понедельник начались занятия.

Заместитель директора КТУП «Брестгортранс» Олег Игнатчук сообщил, что объявление о прекращении следования маршрута до Привольного было размещено на остановке. Кроме того, перевозчики также должны были повесить информацию об этом в салоне транспорта.

По словам Олега Васильевича, такая довозка была введена в качестве эксперимента, а на маршруте был слишком маленький пассажиропоток, поэтому довоз и отменили.

 
Теги: Брест
 
 
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Утром многие жители деревни не смогли вовремя добраться на работу и в школу.

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