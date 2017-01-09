Около 900 учащихся учреждений общего среднего и профессионального образования Брестской области принимают участие в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, которая 9 января торжественно открылась в областном центре молодежного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования облисполкома.

Интеллектуальные состязания по 16 учебным предметам пройдут по 13 января в пяти городах области. Так, Барановичи примут областной этап олимпиады по математике — там свои знания и эрудицию продемонстрируют около 100 учащихся. В Пинске сойдутся любители химии и биологии (по 75 участников). Столько же знатоков географии примут Ивацевичи. Олимпиада по трудовому обучению по традиции пройдет в Кобрине, по всем остальным предметам — в Бресте.

Оценивать способности ребят будет профессиональное жюри, в состав которого вошли заведующие кафедрами, деканы и преподаватели всех четырех вузов Брестской области, а также авторитетные учителя с высшей квалификационной категорией.

«Соревновательные туры стартуют уже завтра. Подведение итогов состоится по месту проведения олимпиад 12−13 января», — уточнила заместитель начальника отдела общего среднего и профессионального образования Татьяна Чанова. По ее словам, около 45% участников областного этапа олимпиады будут награждены дипломами управления образования. Из числа победителей, занявших первые строчки рейтинга, будут сформированы команды для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады.

Команда Брестской области из года в год улучшает свой результат по итогам республиканской олимпиады. Так, если в 2013 году представители региона завоевали 56 дипломов заключительного этапа, в 2014-м — 58, в 2015-м — 73, то в 2016-м 76 учащихся Брестской области стали победителями финального этапа олимпиады. Наиболее успешным можно назвать выступление команды по истории (7 дипломов), физике, информатике, географии (по 8 дипломов), испанскому языку (3 диплома из 4 участников). Традиционно глубокие знания демонстрируют учащиеся лицея № 1 им. А.С.Пушкина, гимназии № 1 и областного лицея им. П.М.Машерова в Бресте, гимназий № 1 и № 5 в Барановичах, средней школы № 2 Лунинца.