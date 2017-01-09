— В понедельник, 9 января, около 16.00 в больницу была доставлена женщина с травмами, характерными для падения с высоты. Установлено, что ее в 14.45 из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже, выбросил сожитель, — рассказали TUT.BY в правоохранительных органах.

Накануне трагедии мужчина выпивал со своей 37-летней подругой. Затем стали ругаться, и в какой-то момент он схватил ее и выбросил на улицу.

В данный момент 45-летний житель Гродно задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 139 УК «Покушение на убийство».