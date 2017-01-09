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В Гродно во время ссоры мужчина выбросил из окна подругу

10.01.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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— В понедельник, 9 января, около 16.00 в больницу была доставлена женщина с травмами, характерными для падения с высоты. Установлено, что ее в 14.45 из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже, выбросил сожитель, — рассказали TUT.BY в правоохранительных органах.

Накануне трагедии мужчина выпивал со своей 37-летней подругой. Затем стали ругаться, и в какой-то момент он схватил ее и выбросил на улицу.

В данный момент 45-летний житель Гродно задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 139 УК «Покушение на убийство».

 
Теги: Гродно
 
 
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Пострадавшая доставлена в больницу, возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится за решеткой.

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