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В Гродно во время ссоры мужчина выбросил из окна подругу
10.01.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by
— В понедельник, 9 января, около 16.00 в больницу была доставлена женщина с травмами, характерными для падения с высоты. Установлено, что ее в 14.45 из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже, выбросил сожитель, — рассказали TUT.BY в правоохранительных органах.
Накануне трагедии мужчина выпивал со своей 37-летней подругой. Затем стали ругаться, и в какой-то момент он схватил ее и выбросил на улицу.
В данный момент 45-летний житель Гродно задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 139 УК «Покушение на убийство».
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Пострадавшая доставлена в больницу, возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится за решеткой.
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