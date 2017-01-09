МИНСК, 10 янв – Sputnik. Ряд вопросов возник у иностранцев в связи с решением Беларуси о введении пятидневного срока безвизового въезда в республику для граждан 80 государств, в частности потенциальных зарубежных гостей волнует ситуация с иностранными языками в отелях и ресторанах Минска.



© Sputnik Иван Руднев МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

Sputnik изучил комментарии крупнейшего англоязычного портала Reddit, который в месяц посещают более миллиарда интернет-пользователей, по поводу нововведений для иностранных туристов в республике.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, согласно которому для граждан 80 стран вводится безвизовый въезд на пять дней в республику при условии пересечении границы в КПП в аэропорту белорусской столицы.

"Очень хорошо. Несколько вопросов. Считают ли власти и милиция иностранных туристов источником возможной выгоды? Столкнемся ли мы с какими-либо рисками в плане отношении политики и так далее? Какова средняя стоимость отеля? Сможем ли мы получать обслуживание на английском или французском языке?" – задал ряд вопросов один из пользователей.

По словам гражданина Чехии, отели в Беларуси намного дешевле, чем в Европе, а недоразумений с правоохранителями не было.

"Английский является проблемой – не так много людей говорят на нем. Вам нужно знать основы русского языка, иногда польский тоже работает", – отметил он и добавил, что гостям Беларуси лучше не пользоваться общественным транспортом из-за невозможности общаться с водителем или контролерами, а арендовать машину.

Житель Португалии задал вопрос: он читал, что Минск – самый чистый город во всей Европе, но правда ли это? Многие пользователи в ответах начали обсуждать, действительно ли может в маленькой стране быть чище, чем в других государствах Европы.

"Я хотел бы посетить Беларусь, видел о ней документальный фильм на YouTube. Но языковой барьер немного смущает… Смогу ли я заказать еду в ресторане или гостиницу без русского языка", – задал вопрос еще один португалец.

В комментариях некоторые пользователи Reddit путали страны и писали, что "хотели бы посетить Россию". Другие интересовались, есть ли в Беларуси музей тракторов и что можно посмотреть в стране.

Как ранее сообщила пресс-служба белорусского президента, решение о безвизовом въезде направлено на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц. В свою очередь в МИД подчеркнули, что белорусская сторона надеется: иностранец, который один раз в условиях безвизового режима посетит страну, снова вернется в республику за новыми впечатлениями.