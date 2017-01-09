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Вандалы оставили от статуи Месси в Буэнос-Айресе только ноги
10.01.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Вандалы распилили статую аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, установленную в Буэнос-Айресе, сообщает Mundo Deportivo.
"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", — говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.
Акт вандализма совпал с вручением награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград организации состоялась в Цюрихе.
К слову, никто из "Бареслоны" не присутствовал на церемонии. За несколько часов до начала мероприятия руководство испанского клуба известило, что футболисты пропустят награждение из-за подготовки к матчу с "Атлетиком". ФИФА была возмущена данным поступком.
Вместе с тем Месси был включен в символическую сборную по итогам года. Кроме него туда попали:
Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов. Мэрия Буэнос-Айреса уже начала работу над восстановлением скульптуры.
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Накануне ФИФА включила аргентинца в состав символической сборной по итогам прошлого года, однако на церемонии футболист не присутствовал.
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