МИНСК, 10 янв — Sputnik. Вандалы распилили статую аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, установленную в Буэнос-Айресе, сообщает Mundo Deportivo.

Бронзовая фигура пятикратного обладателя "Золотого мяча" , которая была установлена минувшим летом в рамках кампании "Не уходи", направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины, была обнаружена без ее верхней части.

"Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению", — говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

The statue of Lionel Messi in Buenos Aires has somehow been cut in half by vandals pic.twitter.com/JFVIWhEeYO — Peter Coates (@golazoargentino) 9 января 2017 г.

Акт вандализма совпал с вручением награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград организации состоялась в Цюрихе. Приз достался португальцу Криштиану Роналду ("Реал") . Форвард "сливочных" получил 34,54% голосов, Месси — 26,42%, Антуан Гризманн ("Атлетико") — 7,53%.

К слову, никто из "Бареслоны" не присутствовал на церемонии. За несколько часов до начала мероприятия руководство испанского клуба известило, что футболисты пропустят награждение из-за подготовки к матчу с "Атлетиком". ФИФА была возмущена данным поступком.

Вместе с тем Месси был включен в символическую сборную по итогам года. Кроме него туда попали:

вратарь — Мануэль Нойер ("Бавария")

защитники — Дани Алвес, Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос, Марсело (оба — "Реал")

полузащитники — Лука Модрич, Тони Кроос (оба — "Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона")

нападающие — Лионель Месси, Луис Суарес (оба — "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал")

Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов. Мэрия Буэнос-Айреса уже начала работу над восстановлением скульптуры.