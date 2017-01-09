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ДТП с белорусами под Псковом: Всехсвятский приход выясняет подробности

10.01.2017 10:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Сотрудники минского Всехсвятского прихода выясняют информацию о дорожно-транспортном происшествии под Псковском, в которое попал автобус с детским хором прихода.

ДТП с белорусами под Псковом: Всехсвятский приход выясняет подробности
© Фото: МЧС Северо-Запад
Автобус с белорусскими детьми попал в ДТП под Псковом

Авария произошла в Струго-Красненском районе: около деревни Ротный Двор (251-й километр автодороги Санкт-Петербург — Псков) грузовик врезался в автобус с детьми. Фура Renault не успела затормозить и врезалась в автобус, в котором находились 54 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от 6 до 13 лет. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек. Ранения оказались несерьезными — госпитализация не потребовалась.

"Пока что у нас никакой точной информации по данному факту нет, мы выясняем подробности", — сообщили Sputnik во вторник приходе.

Там отметили, что детский хор прихода ездил выступать в Санкт-Петербург

В ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения Псковской области. В 23:15 9 января всех пассажиров пересадили в дополнительный автобус и доставили к месту назначения в город Печоры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Детский коллектив возвращался домой из Санкт-Петербурга; никто из пострадавших госпитализирован не был, медицинская помощь была оказана на месте.

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