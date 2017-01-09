МИНСК, 10 янв – Sputnik. Беларусь ратифицировала изменения, внесенные в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики, касающиеся придания пункту пропуска "Лоша – Шумскас" международного статуса, соответствующая информация была опубликована на Национальном правовом портале во вторник.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским ГПК решает проблему очередей на переходе "Каменный Лог"

Договоренность о внесении изменений в документ была заключена путем обмена нотами в марте 2016 года.

Пункт пропуска "Лоша – Шумскас" находится недалеко от пункта пропуска "Каменный Лог", в котором периодически скапливаются очереди. Предполагается, что придание ПП "Лоша – Шумскас" статуса международного позволит снизить нагрузку в соседнем пункте.

Эксперимент, проведенный пограничниками в декабре 2015-го – январе 2016 года, когда ПП "Лоша" временно стал международным , был признан удачным, за это время удалось значительно разгрузить международные автодорожные пункты "Каменный Лог – Мядининкай" и "Котловка-Лаворишкес".

Однако, как следует из текста ноты, которой обменялись МИД двух стран, пересечь белорусско-литовскую границу в ПП "Лоша – Шумскас" можно будет только на легковом автомобиле и микроавтобусе.

"Пункт пропуска будет открыт для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности", – говорится в документе.

При этом предусмотрено, что через пункт пропуска "Лоша – Шумскас" граждане смогут перемещать товары, предназначенные только для личного пользования.