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"Каменный лог" разгрузят: ПП "Лоша" получил статус международного
10.01.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв – Sputnik. Беларусь ратифицировала изменения, внесенные в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики, касающиеся придания пункту пропуска "Лоша – Шумскас" международного статуса, соответствующая информация была опубликована на Национальном правовом портале во вторник.
© Фото: предоставлено Антоном Бычковским
Договоренность о внесении изменений в документ была заключена путем обмена нотами в марте 2016 года.
Пункт пропуска "Лоша – Шумскас" находится недалеко от пункта пропуска "Каменный Лог", в котором периодически скапливаются очереди. Предполагается, что придание ПП "Лоша – Шумскас" статуса международного позволит снизить нагрузку в соседнем пункте.
Эксперимент, проведенный пограничниками в декабре 2015-го – январе 2016 года,
Однако, как следует из текста ноты, которой обменялись МИД двух стран, пересечь белорусско-литовскую границу в ПП "Лоша – Шумскас" можно будет только на легковом автомобиле и микроавтобусе.
"Пункт пропуска будет открыт для пересечения границы лицами независимо от их гражданства, автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, независимо от их государственной принадлежности", – говорится в документе.
При этом предусмотрено, что через пункт пропуска "Лоша – Шумскас" граждане смогут перемещать товары, предназначенные только для личного пользования.
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При этом пункт пропуска будет открыт только для легковых автомобилей и микроавтобусов; перемещение грузовых машин через "Лоша – Шумскас" соглашением с Литвой не...
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