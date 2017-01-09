Минувшей ночью самая низкая температура по республике была отмечена в Столбцах — минус 20 градусов. Постепенно морозы отступают, рассказала порталу TUT.BY главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.

Температура воздуха уже начала повышаться. Вчера днем по Беларуси она составила, в основном, минус 8−15°С. По западной части страны минус 6−7°С. Ночью еще было морозно, температура опускалась до 10−17 °С ниже нуля.

Минус 20 градусов было отмечено в Столбцах. В Минске к слову, зафиксировали -17,5 °С.

В ближайшие дни температура продолжит повышение. И к старому Новому году морозы почти ослабеют — 13 января в дневные часы ожидается около нуля. Хотя по ночам еще будет чуть подмораживать.