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Морозы отступают. Холоднее всего было минувшей ночью в Столбцах
10.01.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Минувшей ночью самая низкая температура по республике была отмечена в Столбцах — минус 20 градусов. Постепенно морозы отступают, рассказала порталу TUT.BY главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.
Температура воздуха уже начала повышаться. Вчера днем по Беларуси она составила, в основном, минус 8−15°С. По западной части страны минус 6−7°С. Ночью еще было морозно, температура опускалась до 10−17 °С ниже нуля.
Минус 20 градусов было отмечено в Столбцах. В Минске к слову, зафиксировали -17,5 °С.
В ближайшие дни температура продолжит повышение. И к старому Новому году морозы почти ослабеют — 13 января в дневные часы ожидается около нуля. Хотя по ночам еще будет чуть подмораживать.
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Температура воздуха уже начала повышаться. Вчера днем по Беларуси она составила, в основном, минус 8−15°С.
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