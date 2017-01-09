Белорусские университеты хотят улучшить свои позиции в международных рейтингах, чтобы привлечь побольше иностранных студентов и продемонстрировать высокий уровень отечественной высшей школы. Получается пока в основном только у БГУ.





Подняться в рейтинге — задача сложная, но выполнимая

Международные агентства по ранжированию вузов оценивают и белорусские университеты — хотим мы этого или не хотим, сказал ректор БГУ Сергей Абламейко, выступая 9 января в Минске на посвященном этому вопросу международном семинаре.

Хорошие места в рейтингах являются желаемыми для университетов, ведь на них обращают внимание иностранные студенты при выборе вуза. Наконец, хорошие места в рейтингах положительно влияют на имидж страны, сказал Сергей Абламейко.

БГУ целенаправленно работает в этом направлении. И вывод специалистов заключается в том, что подняться в рейтинге — задача сложная, но выполнимая.

Рейтинги оценивают различные достижения университетов.

Webometrics Ranking of World Universities ранжирует вузы в зависимости от заметности в интернете. В этом рейтинге представлены все белорусские университеты, а лучший из них — Белгосуниверситет — в 2016 году занимал 589-е место.

А вот в QS World University Rankings участвуют только БГУ и БНТУ. С помощью опросов оценивается академическая репутация и репутация среди работодателей; учитываются индекс цитирования научных трудов за последние пять лет; соотношение числа преподавателей и студентов; количество иностранных студентов.

БГУ демонстрирует успех и в этом рейтинге — 354-е место в 2016 году. БНТУ в прошлом году находился в восьмой сотне.

В белорусских вузах ограничен доступ к авторитетным научным журналам

Почему другие белорусские вузы не могут попасть в престижные рейтинги?

Ректор БГУ как на одну из основных указал на проблему финансирования: «От количества средств зависит уровень технического обеспечения вузов, уровень преподавательского состава».

Согласно данным ЮНЕСКО, в Беларуси на одного студента расходуется 1900 долларов, а в странах ЕС — 13 тысяч долларов в год.

Проблема нехватки средств создает еще одну проблему — в белорусских университетах ограничен доступ к научным журналам с мировым именем. В России и других странах эта проблема решается через организацию консорциумов и покупки доступа к базам данных журналов за средства бюджета, рассказал директор научной библиотеки Белорусского национального технического университете (БНТУ) Алексей Скалабан.

Сергей Абламейко подтвердил, что проблема недоступности баз данных ведущих научных журналов есть, бюджетные деньги на ее решение не выделяются. Во многом это объясняется высокой ценой — речь идет о нескольких десятках тысячах долларов ежегодно: «БГУ и БНТУ готовы участвовать в консорциуме, а региональные вузы нет. Однако двум-трем вузам заплатить необходимую сумму тяжеловато».

Баз данных не хватает, согласился проректор по учебной работе БГУ Алексей Толстик: «Было бы хорошо под эгидой Минобразования создать такой консорциум и оплатить доступ вузов к базам данных».

Однако, судя по всему, у государства денег на это нет. Как отметила заместитель начальника управления высшего образования Министерства образования Светлана Михневич, на оплату доступа к базам данных международных научных журналов государство пыталось получить грант Всемирного банка, но не удалось.

«Вопрос рассматривается, давайте подумаем, как решить проблему, — обратилась Михневич к представителям университетов. — Сразу скажу, что на бюджетные деньги в данном случае рассчитывать не приходится. Предлагайте, какие еще могут быть источники финансирования. Может быть, действительно, стоит объединиться».

Хорошие места в рейтингах как способ привлечь иностранных студентов

Участие в рейтинге дает вузам в первую очередь конкурентоспособность, признание дипломов на международном уровне, отметила региональный директор рейтингового агентства QS World University Rankings по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.

«Когда выпускники выходят на международный рынок труда или общаются с иностранными партнерами, им не нужно тратить время и рассказывать, что за вуз, например, БГУ. Люди в случае высоких позиций вуза в рейтингах будут знать, что это лучший университет Беларуси. Это означает, что на выпускнике априори стоит знак качества», — сказала Зоя Зайцева.

Во многом рейтинги служат инструментом выбора программы — молодежь смотрит на рейтинг, оценивая вузы как потенциал своей карьеры. В этом смысле важны и предметные рейтинги, когда оценивается репутация в отдельно взятой сфере, это особенно важно для магистрантов и аспирантов, сказала представитель рейтингового агентства.

Она отметила, что хорошие места в рейтингах — это способ привлечь иностранных студентов. И в этой связи участие Беларуси в Болонском процессе открывает перед страной хорошие перспективы. Но если раньше белорусским вузам приходилось бороться только за белорусских студентов, то сейчас им необходимо конкурировать с вузами других стран.

По данным ЮНЕСКО, количество белорусских студентов, обучающихся за рубежом, увеличилось с 2001-го по 2015 год более чем в пять раз. Сейчас за рубежом обучается более 35 тысяч белорусских студентов.

На 10 тысяч населения Беларуси приходится 37 студентов, обучающихся за рубежом. Эксперты считают, что это свидетельствует о неудовлетворенности белорусов качеством отечественного образования.