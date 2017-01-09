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Минчане жалуются на запах гари: ситуация улучшится только к четвергу

10.01.2017 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице наблюдается дымка, в том числе из-за превышения местами концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом порталу TUT.BY рассказали в Службе радиационно-экологического мониторинга Гидромета.


Фото: TUT.BY

Поначалу специалисты не прогнозировали такой ситуации: больше недели в Минске наблюдался северный ветер — один из самых благоприятных, так как в этой части города нет предприятий и явных источников воздействия на атмосферу. Он создавал заток холодного воздуха.

Но, вероятно, повлияли сильные морозы накануне — в частном секторе и пригороде увеличились расход топлива на обогрев и, соответственно, выбросы.

В итоге северный ветер принес загрязнение в город. И первым стал микрорайон Уручье — там зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по оксидам азота и углеродоксиду в 1,5−2 раза. Все это происходит кратковременными периодами примерно по 20 минут, после чего рассеивается и возникает снова. По другим показателям превышений нет.

В остальных районах также зафиксирован рост показателей, но превышения ПДК нет. Все изменения, к слову, можно отслеживать в прямом эфире на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Вероятно, ситуация изменится вместе с погодой к четвергу. Хотя заток теплого воздуха (потепление прогнозируют синоптики) не совсем благоприятен для города после резкого похолодания.

«Скажем так, винить предприятия Минска в этой ситуации будет неправильно. Тем не менее им уже направлены предупреждения о недопущении дополнительного загрязнения атмосферы», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Богдана Козерук.

Запах гари ощущается во многих районах Минска, некоторые жители жалуются на головные боли. Похожая ситуация сегодня отмечается не только в столице.

Тем временем в Польше с воскресенья над Варшавой и Краковом из-за безветренной погоды образовался ядовитый смог — превышены ПДК по содержанию в воздухе твердых частиц. Местные жители закупаются масками и ограничивают прогулки на улице. В некоторых школах отменены занятия, а городской транспорт временно стал бесплатным, чтобы минимизировать загрязнение от автомобильных выхлопов.

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Уручье периодами отмечаются превышения предельной концентрации загрязняющих веществ.

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