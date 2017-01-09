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В минском аэропорту задержали чеченца, которого в России разыскивают за двойное убийство женщин

10.01.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском аэропорту во время посадки на рейс был задержан гражданин России чеченской национальности — он разыскивается за убийство двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Задержание проводили сотрудники криминальной и транспортной милиции МВД, а также пограничной службы.

— Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции Российской Федерации, — сообщил заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД Виктор Юзефович. — Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось.

Россиянин, уроженец Чечни, пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. Его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта Минск во время посадки на рейс. По его словам, в Беларусь приехал из Москвы на поезде. И якобы не знает, за что и кем разыскивается.

Известно, что мужчину обвиняют в убийстве двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в городе Хасавьюрте (Республика Дагестан).

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Информация о задержании передана МВД России.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования.

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