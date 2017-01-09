Льгота для выпускников педагогических классов поможет привлечь абитуриентов в БГПУ им. М. Танка, а благодаря существующим в школе фильтрам они будут мотивированы. Об этом заявил ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета доуниверситетской подготовки БГПУ Сергей Яковенко, передает БЕЛТА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В школах существует строгий отбор в классы педагогической направленности, рассказал Яковенко.

— У ученика должно быть не менее 8 баллов по профильным предметам и не менее 7 по всем остальным. Для этого, конечно, нужны серьезные знания. Кроме того, мы ввели факультатив «Введение в педагогическую специальность», который ученики педагогических классов изучают на протяжении двух лет. А при поступлении в педагогический университет абитуриент должен предоставить развернутую рекомендацию от школы. Так что существуют фильтры, благодаря которым, мы уверены, в БГПУ придут лучшие, самые мотивированные абитуриенты, — подчеркнул представитель вуза.

Напомним, 9 января президент подписал указ о новых правилах поступления. Основные изменения — возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Одно из новшеств касается выпускников педагогических классов. Они смогут поступать на дневную бюджетную форму обучения на педагогические специальности в вузы только по результатам собеседования. При этом, получив диплом, им нужно будет отработать по распределению не менее 5 лет.