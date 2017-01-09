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БГПУ про льготу для выпускников педклассов: чтобы попасть в такой класс, нужны серьезные знания
10.01.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Льгота для выпускников педагогических классов поможет привлечь абитуриентов в БГПУ им. М. Танка, а благодаря существующим в школе фильтрам они будут мотивированы. Об этом заявил ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета доуниверситетской подготовки БГПУ Сергей Яковенко,
В школах существует строгий отбор в классы педагогической направленности, рассказал Яковенко.
— У ученика должно быть не менее 8 баллов по профильным предметам и не менее 7 по всем остальным. Для этого, конечно, нужны серьезные знания. Кроме того, мы ввели факультатив «Введение в педагогическую специальность», который ученики педагогических классов изучают на протяжении двух лет. А при поступлении в педагогический университет абитуриент должен предоставить развернутую рекомендацию от школы. Так что существуют фильтры, благодаря которым, мы уверены, в БГПУ придут лучшие, самые мотивированные абитуриенты, — подчеркнул представитель вуза.
Напомним, 9 января президент
Одно из новшеств касается выпускников педагогических классов. Они смогут поступать на дневную бюджетную форму обучения на педагогические специальности в вузы только по результатам собеседования. При этом, получив диплом, им нужно будет отработать по распределению не менее 5 лет.
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Льгота для выпускников педагогических классов поможет привлечь абитуриентов в БГПУ им. М. Танка, а благодаря существующим в школе фильтрам они будут мотивированы.
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