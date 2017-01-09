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В Вооруженных силах Беларуси проводится командно-штабная военная игра по управлению войсками в оборонительной операции
10.01.2017 12:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 января. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Беларуси по предназначению на 2016/2017 учебный год под руководством начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева на базе учебного вспомогательного пункта управления Генштаба с 9 по 13 января проводится двусторонняя командно-штабная военная игра.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ходе проведения мероприятия его участники отработают вопросы, связанные с выработкой наиболее целесообразных способов управления войсками в ходе ведения оборонительной операции оперативного командования.
Основной целью проводимой военной игры является проверка способности и готовности должностных лиц принимать целесообразные и своевременные решения, управлять подчиненными войсками в ходе выполнения боевых задач в сложной обстановке. Преследуется также ряд исследовательских целей.
К проведению военной игры привлечен профессорско-преподавательский состав Военной академии. Это обусловлено, в первую очередь, требованием президента по усовершенствованию и приспособлению к современным реалиям системы подготовки военных кадров, высказанное им в ходе проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава Вооруженных сил в октябре 2016 года.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Вооруженных силах Беларуси проводится командно-штабная военная игра по управлению войсками в оборонительной операции
Минск, 10 января. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Беларуси по предназначению на 2016/2017 учебный год под руководством начальника Генерального штаба...
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