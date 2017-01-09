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Пьяный житель Гродно выбросил сожительницу со второго этажа
10.01.2017 12:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 января. Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено в отношении жителя Гродно.
Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, вечером 9 января мужчина 1971 года рождения распивал спиртное со своей сожительницей 1979 года рождения. Возникла пьяная ссора. В ходе конфликта мужчина заявил, что выбросит свою сожительницу из окна, на что та сказала: "Давай".
Подозреваемый не стал отказываться от своих слов и вытолкнул женщину из окна второго этажа. В результате падения потерпевшая получила многочисленные повреждения, которые относятся к категории тяжких.
Через несколько минут женщину на улице обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь, а затем сообщили в милицию. Женщина не умерла только потому, что ей была оказана экстренная медицинская помощь.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено в отношении жителя Гродно. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, вечером 9 января...
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