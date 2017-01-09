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В минском аэропорту задержан уроженец Чечни, разыскиваемый за двойное убийство

10.01.2017 13:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. Сотрудники главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси во взаимодействии с коллегами из Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте и органами пограничной службы задержали уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщили в управлении информации и общественных связей МВД.

Информацию о возможном нахождении в Беларуси подозреваемого в совершении тяжкого преступления сотрудники белорусского уголовного розыска получили от коллег из России.

"Совместная спецоперация по розыску злоумышленника была организована после получения ориентировки из полиции РФ, — сообщил заместитель начальника ГУУР МВД полковник милиции Виктор Юзефович. — Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля национального аэропорта Минск во время посадки на рейс".

Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, чтобы избежать уголовного преследования. По имеющимся данным, задержанному инкриминируют убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в Хасавьюрте (Дагестан).

Решается вопрос об экстрадиции задержанного.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Сотрудники главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси во взаимодействии с коллегами из Минского отдела внутренних...

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