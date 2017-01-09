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Трое россиян предстанут перед судом за рассылку от имени МВД Беларуси уведомлений о штрафах якобы за просмотр порно

10.01.2017 13:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денег граждан.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, трое неработающих граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016 года с целью завладения деньгами граждан, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени Министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 человек. Причиненный ущерб составил свыше 136 тыс. рублей.

В ходе проведенных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых более чем на 800 тыс. рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ.

Все трое обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. В управлении Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся...

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