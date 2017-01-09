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Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе Минска превышает норму в 2-2,5 раза
10.01.2017 13:01 — Новости Общества | БелаПАН
"У нас сложились очень неблагоприятные метеоусловия: после сильного северного ветра, который обеспечил хорошее качество воздуха на праздники, в прошедшие сутки установился штиль и наблюдаются приземные инверсии. Это приводит к тому, что с окраин столицы поступает загрязненный воздух", — сказала Козерук. По ее словам, жители Минского района в связи с холодной погодой интенсивно отапливают свои дома. Печной дым в связи с тем, что за городом более низкие температуры, "втягивается в Минск". "И первым это почувствовал микрорайон Уручье", — добавила специалист. Свою лепту в загрязнение вносят и промышленные предприятия Минска. Для исключения еще большего загрязнения Гидромет разослал крупным промышленным и транспортным предприятиям столицы предупреждения. Доля загрязнения от предприятий города достигает 80%, отметила Козерук. Специалисты рассчитывают, что смог в Минске исчезнет к четвергу, 12 января. "Ожидается смена синоптической обстановки, усиление ветра, и это явление пропадет, воздух очистится", — прогнозирует начальник отдела.
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"У нас сложились очень неблагоприятные метеоусловия: после сильного северного ветра, который обеспечил хорошее качество воздуха на праздники, в прошедшие...
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