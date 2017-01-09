Гомельский областной суд в открытом выездном судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Буда-Кошелевского района, который поджег сожительницу.

Происшествие случилось в июле 2016 года в агрогородке Губичи Буда-Кошелевского района — 34-летний мужчина в ссоре в состоянии алкогольного опьянения облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег хозяйку дома, свою сожительницу. Женщина с термическими ожогами головы и тела была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также обязан возместить потерпевшей стороне (сестре погибшей) моральный ущерб в размере 25 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.