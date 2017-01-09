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Житель Буда-Кошелевского района за поджог сожительницы получил 17 лет колонии усиленного режима
10.01.2017 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский областной суд в открытом выездном судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Буда-Кошелевского района, который поджег сожительницу.
Происшествие
Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также обязан возместить потерпевшей стороне (сестре погибшей) моральный ущерб в размере 25 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчина также обязан возместить потерпевшей стороне (сестре погибшей) моральный ущерб в размере 25 тыс. рублей.
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