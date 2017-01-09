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В Витебске будут судить двух бывших должностных лиц БЖД
10.01.2017 13:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 января. В Витебске окончено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и главного инженера УП "Витебское отделение Белорусской железной дороги". Они обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, установлено, что обвиняемые с ноября 2012 года по декабрь 2013 года превысили свои служебные полномочия, издав приказ, предписывающий Витебской дистанции гражданских сооружений передать гаражи для автомашин на баланс санатория "Железнодорожник" в деревне Малые Летцы Витебского района. Затем организовали реконструкцию этих гаражей под дом отдыха повышенной комфортности и банный комплекс без согласования с учредителем. Проектно-сметная и разрешительная документация на производство строительно-монтажных работ здания автомобильных гаражей отсутствовала.
На незаконное переоборудование гаражей было потрачено около 780 тыс. рублей Витебского отделения БЖД, что усугубило финансовое состояние предприятия и повлекло привлечение кредитов на приобретение пассажирских вагонов, затягивание сроков окончания плановой реконструкции других объектов предприятия.
Кроме того, в квартире и строящемся гараже 54-летнего директора предприятия в Витебске был организован ремонт с привлечением рабочих, транспорта, специальной техники и имущества УП "Витебское отделение Белорусской железной дороги" без заключения договора и оплаты выполненных работ. Предприятию причинен ущерб более чем на 10 тыс. рублей
В ходе следствия установлен также факт хищения в апреле 2014 года посудомоечной машины, которая была приобретена предприятием якобы для нужд реконструируемого санатория-профилактория, хотя проектно-сметной документацией это не предусматривалось.
В январе 2015 года должностные лица организовали составление заведомо ложных договоров между директором предприятия и БЖД для обоснования использования рабочих при ремонте квартиры и строительстве гаража директора в период с октября 2013 года по октябрь 2014 года. Фиктивные документы были предоставлены специалистам Комитета государственного контроля Витебской области при проведении проверки финансово-хозяйственно деятельности предприятия и в ходе расследования уголовного дела.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 427 (составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса.
Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, следователи наложили арест на имущество обвиняемых более чем на 373 тыс. рублей, в том числе на деньги, три автомобиля, две квартиры и другое имущество.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 10 января. В Витебске окончено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника и главного инженера УП "Витебское отделение Белорусской...
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