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Следствие ищет очевидцев гибели женщины при наезде трактора в Могилевском районе
10.01.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by
22 декабря на территории филиала «Серволюкс Агро» в агрогородке Межисетки Могилевского района трактор задавил женщину. Правоохранители ищут очевидцев происшествия.
Трактор МТЗ сбил женщину при движении задним ходом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8 (0222) 46−44−44, 48−44−44 (дежурная часть УГАИ УВД Могилевского облисполкома) или 8 (0222) 23−05−00 (дежурную часть управления Следственного комитета).
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ЧП произошло на территории филиала "Серволюкс-Агро" 22 декабря.
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