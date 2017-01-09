22 декабря на территории филиала «Серволюкс Агро» в агрогородке Межисетки Могилевского района трактор задавил женщину. Правоохранители ищут очевидцев происшествия.

Трактор МТЗ сбил женщину при движении задним ходом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Очевидцев происшествия, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8 (0222) 46−44−44, 48−44−44 (дежурная часть УГАИ УВД Могилевского облисполкома) или 8 (0222) 23−05−00 (дежурную часть управления Следственного комитета).