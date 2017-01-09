﻿ Павел Прокопович оштрафован на 1.150 рублей за участие в акции в поддержку "Белсата". 21.by
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Павел Прокопович оштрафован на 1.150 рублей за участие в акции в поддержку "Белсата"

10.01.2017 13:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. Координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) по Минской области Павел Прокопович оштрафован на 1.150 рублей (50 базовых велиичин) за участие в акции в поддержку телеканала "Белсат". Такое решение вынес 10 января суд Ленинского района Минска, сообщает сайт БХД.

Акция "Выключить НТВ, включить Белсат" состоялась 20 декабря возле Администрации президента в центре Минска. Основанием для проведения пикета стало решение польских властей существенно урезать финансирование телеканала, который находится в Польше, но вещает на Беларусь.

Участники пикета передали в приемную Администрации президента обращение с требованием "остановить вещание российских пропагандистских каналов, которые подрывают независимость Беларуси, а также включить "Белсат" в сетку вещания в Беларуси, финансировать его за счет государственного бюджета и аккредитовать всех журналистов". В отношении Прокоповича и других участников пикета были составлены протоколы по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

5 января за участие в акции судом Ленинского района был оштрафован сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец. Его также обязали выплатить штраф в размере 50 базовых величин.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 января. Координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) по Минской области Павел Прокопович оштрафован на 1.150...

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