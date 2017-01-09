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Регистрация на ЦТ начнется в Беларуси 2 мая

10.01.2017 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси продлится со 2 мая по 1 июня 2017 года, рассказал журналистам во вторник первый замминистра образования республики Вадим Богуш.

Централизованное тестирование — обязательная часть вступительных испытаний в Беларуси. Пройдут ЦТ и в 2017 году, а сроки регистрации и проведения планируют не менять.

"Регистрация на ЦТ пройдет со 2 мая по 1 июля. Мы планируем, что в целом сроки вступительной кампании не будут изменяться. Предусмотрена возможность введения трех резервных дней для сдачи тестирования. Раньше такой день был один", — отметил Богуш.

По словам чиновника, активная вступительная кампания будет проходить все лето — сначала специалисты будут подводить итоги поступления в вузы, затем — в ссузы.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко внес коррективы в правила поступления в высшие и средние специальные учебные заведения республики. Так, абитуриенты могут сдавать по четыре ЦТ, сертификаты будут действовать два года, а также предусмотрен и ряд иных изменений.

 
Теги: Минск
 
 
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Сроки вступительной кампании должны остаться прежним, даже несмотря на возможность введения трех дополнительных дней на сдачу ЦТ.

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