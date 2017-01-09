МИНСК, 10 янв – Sputnik. Минчане могут вводить данные счетчиков учета расхода воды при оплате коммунальных услуг в системе ЕРИП, сообщил Sputnik представитель небанковской кредитно-финансовой организации Олег Чумаков.

Минчане столкнулись с трудностями при введении данных счетчиков воды после прекращения функционирования сайта komplat.by и перехода страны на систему оплаты АИС "Расчет-ЖКУ".

"Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг, без совершения дополнительных действий – отправления СМС, телефонных звонков или посещения узкоспециализированных сайтов", – сказал Sputnik Чумаков.

По его словам, ввести данные в ЕРИП можно в момент оплаты "коммуналки" – система передаст показания для начисления и сформирует счет, который следует оплатить. Дополнительную плату за ввод показаний счетчиков в ЕРИП вносить не придется.

Чумаков отметил, что так оплачивать воду могут жители многих районов республики, в будущем планируется ее внедрить на всей территории Беларуси.

Инструкция по вводу данных счетчиков опубликована на сайте ЕРИП в разделе " Популярные вопросы ".