﻿ Литовские пограничники отправили белоруса назад на родину из-за советской символики на машине. 21.by
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Литовские пограничники отправили белоруса назад на родину из-за советской символики на машине

10.01.2017 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Пограничники Литвы отказали белорусу во въезде в страну — на автомобиле мужчины имелись наклейки с советской символикой. Снимать их белорус отказался, поэтому пришлось возвращаться на родину. Подробности сообщает Государственная пограничная служба Литвы.


Фото с сайта: pasienis.lt

В понедельник, 9 января, при прохождении границы был остановлен автомобиль Peugeot 405 под управлением 21-летнего белоруса. Внимание пограничников привлекли наклейки с советской символикой на заднем стекле машины.

В частности, изображение красной звезды и серпа с молотом. Согласно законодательству Литвы, там запрещена публичная демонстрация советской и нацистской символики.

У мужчины была возможность продолжить путешествие пешком или снять наклейку, но водитель отказался и развернулся назад.

Кодексом об административных нарушениях Литвы за демонстрацию или распространение нацистской или коммунистической символики, других знаков или формы предусмотрен штраф в размере от 150 до 300 евро.

В данном случае мужчина избежал уплаты штрафа, так как фактически не был допущен на территорию Литвы.

 
 
Ссылка на источник 62
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В соседней стране запрещена публичная демонстрация советской и нацистской символики. Иначе грозит штраф в размере от 150 до 300 евро.

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