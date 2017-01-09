|
Замиминистра образования про изменения для абитуриентов: 10-классники не смогут сдавать ЦТ
10.01.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Десятиклассники не смогут сдавать ЦТ, а сертификаты прошлогоднего тестирования не будут действительны в этом году. 10 января на пресс-конференции первый замминистра образования Вадим Богуш пояснил новшества в правилах поступления.
Напомним, 9 января президент
Норма о двухлетнем сроке действия сертификатов ЦТ не имеет обратной силы, то есть сертификаты ЦТ-2016 нельзя будет предъявлять при поступлении в этом году. Кроме того, новшество касается только выпускников. Десятиклассник, в отличие от одиннадцатиклассника, не сможет пройти тестирование этим летом и, при высоких результатах, приберечь его до следующей вступительной кампании.
Комментируя возможность сдачи четыре ЦТ вместо трех, Вадим Богуш отметил, что это вряд ли сильно повлияет на ход вступительной кампании.
— Мы картину увидим, когда поступающие будут регистрироваться на ЦТ. У нас есть предметы, которые схожи с точки зрения естественно-научного профиля, но не могу говорить, что мы получим всплеск. Для подготовленных абитуриентов нет необходимости сдавать четвертое ЦТ.
Несмотря на новшество о трех резервных днях для сдачи ЦТ (вместо одного), Минобразования не планирует сдвигать сроки вступительной кампании. Не изменится в этом году и период регистрации на на централизованное тестирование — со 2 мая по 1 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10-классники не смогут сдавать ЦТ, а сертификаты прошлогоднего тестирования не будут действительны в этом году. 10 января на пресс-конференции первый замминистра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии