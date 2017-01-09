Десятиклассники не смогут сдавать ЦТ, а сертификаты прошлогоднего тестирования не будут действительны в этом году. 10 января на пресс-конференции первый замминистра образования Вадим Богуш пояснил новшества в правилах поступления.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 9 января президент подписал указ о новых правилах поступления. Основные изменения — возможность сдачи централизованного тестирования по четырем предметам вместо трех, продление срока действия сертификатов до двух лет, организация до трех резервных дней тестирования.

Норма о двухлетнем сроке действия сертификатов ЦТ не имеет обратной силы, то есть сертификаты ЦТ-2016 нельзя будет предъявлять при поступлении в этом году. Кроме того, новшество касается только выпускников. Десятиклассник, в отличие от одиннадцатиклассника, не сможет пройти тестирование этим летом и, при высоких результатах, приберечь его до следующей вступительной кампании.

Комментируя возможность сдачи четыре ЦТ вместо трех, Вадим Богуш отметил, что это вряд ли сильно повлияет на ход вступительной кампании.

— Мы картину увидим, когда поступающие будут регистрироваться на ЦТ. У нас есть предметы, которые схожи с точки зрения естественно-научного профиля, но не могу говорить, что мы получим всплеск. Для подготовленных абитуриентов нет необходимости сдавать четвертое ЦТ.

Несмотря на новшество о трех резервных днях для сдачи ЦТ (вместо одного), Минобразования не планирует сдвигать сроки вступительной кампании. Не изменится в этом году и период регистрации на на централизованное тестирование — со 2 мая по 1 июня.