Примерно через месяц туристы из 80 стран смогут приезжать в Беларусь без визы . Правда, только на пять дней и только через минский аэропорт. Смогут ли они выехать из нашей страны поездом или автобусом? Что будет, если иностранцу придется задержаться в Беларуси дольше, чем на пять дней? TUT.BY собрал ответы на простые вопросы о безвизовом въезде.

Когда туристы смогут прилетать в Беларусь без виз? Точная дата начала действия безвизового режима пока неизвестна. Указ, который Александр Лукашенко подписал 9 января, вступает в силу через месяц после официального опубликования. Однако пока он не опубликован.

По правилам безвизового въезда, туристы должны прилететь в минский аэропорт. Могут ли они через пять дней покинуть нашу страну другим способом, например, уехать на поезде в Вильнюс? Нет. Турист без визы должен покинуть Беларусь через минский аэропорт — так же, как и въехал. Даже, если он будет находиться в Гродно, который недавно стал безвизовым для иностранцев , все равно придется вернуться в Минск и вылететь из национального аэропорта. — Необходимо обкатать новую для Беларуси схему, в том числе вопросы безопасности. Про международные наземные пункты пропуска можно будет говорить через некоторое время по результатам введения безвизовости, — объяснил на своей странице в Фэйсбуке замминистра спорта и туризма Михаил Портной.

Нужно ли будет иностранным туристам регистрироваться, когда они прилетят в Беларусь без визы на 5 дней? Нет, регистрация безвизовым туристам пять дней будет не нужна. — Это именно тот срок, в течение которого иностранцу нет необходимости регистрироваться в органах внутренних дел. Таким образом, у тех иностранцев, которые будут прибывать без виз через Национальный аэропорт Минск, не будет необходимости вообще выполнять какие-то формальности: ни получать визу, ни регистрироваться, — объяснил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко.

Кто будет контролировать, сколько дней находится турист в Беларуси? — Этим будут заниматься органы внутренних дел во взаимодействии с другими заинтересованными госорганами. В настоящее время механизм контроля апробируется, — рассказал TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.

А если турист задержался в стране больше 5 дней? К примеру, попал в больницу? — Если это произошло по уважительной причине, то никаких мер к нему применяться не будет, — говорит Константин Шалькевич. — Если же человек задержался умышленно, то его привлекут к административной ответственности по статье 23.55 КоАП «Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь» (по этой статье грозит предупреждение или штраф в размере до двадцати базовых величин (до 46 рублей или 22 евро) с депортацией или без депортации — Прим. TUT.BY).

Какие документы должны быть у туриста, который едет без визы в Беларусь? У туриста обязательно должен быть паспорт. ID-карты, с которой, например, граждане ЕС, путешествуют по Европе, недостаточно. Кроме того, иностранцу понадобится медицинская страховка, которая действует на территории Беларуси. Ее можно оформить прямо в аэропорту. Подойдет и международная страховка, которая действует «на весь мир».

Безвизовые туристы не смогут из Беларуси поехать в Россию. Будет ли в связи с этим усилен контроль на белорусско-российской границе? Безвизовые туристы не смогут прилететь в Беларусь из России и не смогут улететь в Россию (авиарейсы в соседнюю страны считаются внутренними, а безвизовый режим распространяется только на международные). На авто, поезде и т.д. белорусско-российская граница для безвизовых туристов тоже будет считаться закрытой. — Если иностранный турист вылетит на самолете в Москву, и при этом у него не будет российской визы, то его отправят в Беларусь и уже тут грозит вплоть до депортации, — говорит Константин Шалькевич.