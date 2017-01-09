МИНСК, 10 янв — Sputnik. Порядок поступления в белорусские университеты иностранных граждан не изменился, сообщил в ответ на вопрос корреспондента Sputnik первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января внес изменения в порядок поступления в белорусские вузы и ссузы. В тот же день стало известно о "побеге" трех десятков студентов из Бангладеш из БГЭУ . Sputnik спросил у замминистра, будут ли какие-то изменения в приеме иностранных граждан.

"Это разные вещи — правила приема и то, что касается иностранцев. Если мы говорим о российских гражданах, то они равны в правах в этом вопросе с белорусами, и изменения будут выгоднее им", — отметил Богуш.

По словам чиновника, обучение иностранных граждан и их поступление регламентируют отдельные процедуры. При этом, как отметил замглавы Минобразования, вскоре проще будет поступать в белорусские вузы "возвращенцам" — белорусам, которые долго жили или учились за границей.