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Порядок поступления в вузы Беларуси иностранцев пока не изменится
10.01.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Порядок поступления в белорусские университеты иностранных граждан не изменился, сообщил в ответ на вопрос корреспондента Sputnik первый замминистра образования Беларуси Вадим Богуш.
© Sputnik Виталий Аньков
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"Это разные вещи — правила приема и то, что касается иностранцев. Если мы говорим о российских гражданах, то они равны в правах в этом вопросе с белорусами, и изменения будут выгоднее им", — отметил Богуш.
По словам чиновника, обучение иностранных граждан и их поступление регламентируют отдельные процедуры. При этом, как отметил замглавы Минобразования, вскоре проще будет поступать в белорусские вузы "возвращенцам" — белорусам, которые долго жили или учились за границей.
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Сейчас обучение иностранных граждан в университетах Беларуси регламентируется отдельными процедурами.
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