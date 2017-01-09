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Ссузы Беларуси будут брать на учебу и двоечников

10.01.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Ограничения для поступающих в средние специальные учебные заведения (ссузы) по отметкам по русскому и белорусскому языкам в аттестате теперь сняты, сообщил журналистам во вторник начальники управления профтехобразования Министерства образования Беларуси Александр Лашук.

Ссузы Беларуси будут брать на учебу и двоечников
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 января указ, которым внесен ряд изменений в правила поступления в белорусские высшие и средние учебные заведения.

"Для поступления в ссузы к 9-классникам и 11-классикам упрощены требования. Сейчас ограничения на отметки по государственным языкам сняты, а ранее брали с отметками по русскому и белорусскому не менее четырех баллов. Сейчас так только по профильному предмету", – сказал Лашук. 

По его словам, ранее проблема слишком низких оценок по языкам для многих абитуриентов ссузов была существенной проблемой при поступлении. 

Об изменениях, которые планируется внести в правила приема, говорил еще в 2015 году бывший министр образования Михаил Журавков. В настоящее время также прорабатывается механизм независимого выпускного экзамена в школах. Кроме того, высказываются мнения о возможной отмене ЦТ по гуманитарным предметам.

 
Теги: Минск
 
 
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Главное требование к абитуриентам колледжей и профлицеев –не менее четырех баллов в аттестате по профильному предмету.

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