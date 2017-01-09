МИНСК, 10 янв – Sputnik. Ограничения для поступающих в средние специальные учебные заведения (ссузы) по отметкам по русскому и белорусскому языкам в аттестате теперь сняты, сообщил журналистам во вторник начальники управления профтехобразования Министерства образования Беларуси Александр Лашук.



© Sputnik Алексей Мальгавко Минобразования объяснило реформу приема в вузы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 января указ, которым внесен ряд изменений в правила поступления в белорусские высшие и средние учебные заведения .

"Для поступления в ссузы к 9-классникам и 11-классикам упрощены требования. Сейчас ограничения на отметки по государственным языкам сняты, а ранее брали с отметками по русскому и белорусскому не менее четырех баллов. Сейчас так только по профильному предмету", – сказал Лашук.

По его словам, ранее проблема слишком низких оценок по языкам для многих абитуриентов ссузов была существенной проблемой при поступлении.

Об изменениях, которые планируется внести в правила приема, говорил еще в 2015 году бывший министр образования Михаил Журавков. В настоящее время также прорабатывается механизм независимого выпускного экзамена в школах. Кроме того, высказываются мнения о возможной отмене ЦТ по гуманитарным предметам.