Двоих сутенеров из Бобруйска осудили за вербовку и вывоз девушек для оказания сексуальных услуг на территории Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. На скамье подсудимых оказались 44-летний мужчина и его 31-летняя напарница.

Обвиняемые хотели быстро разбогатеть, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк. С июня по август 2015 года они искали девушек, обещая им высокооплачиваемую работу со свободным графиком. На работу они так никого и не устроили — пару задержали , когда они готовили двух бобруйчанок для отправки в Стамбул.

Также следствие установило, что подсудимый стал сутенером для одной бобруйчанки. «Он установил расценки за получаемые клиентами услуги, контролировал время оказания сексуальных услуг, обеспечивал безопасность, присваивая себе часть денежного вознаграждения», — пояснила Соленюк.

Суд Бобруйского района признал обвиняемых виновными в использовании занятия проституцией или создании условий для занятия проституцией, сопряженном с вывозом за пределы государства и вовлечение в занятие проституцией. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы, женщину — к 5,5 года. У обоих также конфискуют имущество.