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Паре сутенеров из Бобруйска вынесли приговор

10.01.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Двоих сутенеров из Бобруйска осудили за вербовку и вывоз девушек для оказания сексуальных услуг на территории Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. На скамье подсудимых оказались 44-летний мужчина и его 31-летняя напарница.

Обвиняемые хотели быстро разбогатеть, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк. С июня по август 2015 года они искали девушек, обещая им высокооплачиваемую работу со свободным графиком. На работу они так никого и не устроили — пару задержали, когда они готовили двух бобруйчанок для отправки в Стамбул.

Также следствие установило, что подсудимый стал сутенером для одной бобруйчанки. «Он установил расценки за получаемые клиентами услуги, контролировал время оказания сексуальных услуг, обеспечивал безопасность, присваивая себе часть денежного вознаграждения», — пояснила Соленюк.

Суд Бобруйского района признал обвиняемых виновными в использовании занятия проституцией или создании условий для занятия проституцией, сопряженном с вывозом за пределы государства и вовлечение в занятие проституцией. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы, женщину — к 5,5 года. У обоих также конфискуют имущество.

 
 
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44-летний мужчина и 31-летняя женщина вербовали девушек для оказания сексуальных услуг в Турции и Эмиратах.

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