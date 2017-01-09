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У держателей карточек Приорбанка проблемы с безналичными платежами
10.01.2017 15:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Держатели пластиковых карт Приорбанка во вторник столкнулись с проблемами при совершении безналичных платежей в учреждениях торговли и при попытке снять с карточки наличные в банкоматах других банков.
При попытке совершить эти операции платежи блокировались, на дисплеях терминалов и банкоматов появлялось сообщение о том, что транзакция расценена как подозрительная и потому не может быть совершена, сообщили Sputnik клиенты банка.
"Действительно, есть такая проблема. Она началась около 15:00, ее причина — возникновение технического сбоя на стороне Банковского процессингового центра", — сказали Sputnik в Приорбанке.
Там также отметили, что специалисты уже работают над ее устранением.
В свою очередь в Банковском процессинговом центре Sputnik заявили, что "никаких сбоев в работе оборудования у нас не зафиксировано". "Все оборудование работает в штатном режиме, никто, кроме клиентов Приорбанка, с жалобами не обращался", — сказали в центре.
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В банке объясняют проблемы техническим сбоем на стороне Банковского процессингового центра, в Центре заявляют, что сбоев нет, все оборудование работает в штатном...
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