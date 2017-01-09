﻿ У держателей карточек Приорбанка проблемы с безналичными платежами. 21.by
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У держателей карточек Приорбанка проблемы с безналичными платежами

10.01.2017 15:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Держатели пластиковых карт Приорбанка во вторник столкнулись с проблемами при совершении безналичных платежей в учреждениях торговли и при попытке снять с карточки наличные в банкоматах других банков.

При попытке совершить эти операции платежи блокировались, на дисплеях терминалов и банкоматов появлялось сообщение о том, что транзакция расценена как подозрительная и потому не может быть совершена, сообщили Sputnik клиенты банка.

"Действительно, есть такая проблема. Она началась около 15:00, ее причина — возникновение технического сбоя на стороне Банковского процессингового центра", — сказали Sputnik в Приорбанке.

Там также отметили, что специалисты уже работают над ее устранением.

В свою очередь в Банковском процессинговом центре Sputnik заявили, что "никаких сбоев в работе оборудования у нас не зафиксировано". "Все оборудование работает в штатном режиме, никто, кроме клиентов Приорбанка, с жалобами не обращался", — сказали в центре.

 
Теги: Минск
 
 
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В банке объясняют проблемы техническим сбоем на стороне Банковского процессингового центра, в Центре заявляют, что сбоев нет, все оборудование работает в штатном...

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