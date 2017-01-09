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Белоруса с советской символикой на авто не пустили в Литву

10.01.2017 15:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Гражданина Беларуси, ехавшего на автомобиле с советской символикой в Литву, не пустили на территорию Евросоюза, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на местную службу охрану государственной границы (СОГГ).

Белоруса с советской символикой на авто не пустили в Литву
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне на пункте пропуска "Райгардас". На заднем стекле "Пежо-405", которым управлял белорус 1995 года рождения, была наклеена пятиконечная звезда, из-за чего литовские пограничники не пустили автомобиль на территорию Евросоюза.

Агентство отмечает, что белорусу было предложено либо пройти в Литву пешком, либо отклеить наклейку и проехать на автомобили, однако молодой человек пошел на принцип и вернулся в Беларусь.

Согласно литовскому законодательству, коммунистическая символика на территории страны находится под запретом.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителю предложили отклеить наклейку или пройти в Литву пешком, однако он решил вернуться в Беларусь.

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