МИНСК, 10 янв — Sputnik. Гражданина Беларуси, ехавшего на автомобиле с советской символикой в Литву, не пустили на территорию Евросоюза, передает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на местную службу охрану государственной границы (СОГГ).



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Инцидент произошел накануне на пункте пропуска "Райгардас". На заднем стекле "Пежо-405", которым управлял белорус 1995 года рождения, была наклеена пятиконечная звезда, из-за чего литовские пограничники не пустили автомобиль на территорию Евросоюза.

Агентство отмечает, что белорусу было предложено либо пройти в Литву пешком, либо отклеить наклейку и проехать на автомобили, однако молодой человек пошел на принцип и вернулся в Беларусь.

Согласно литовскому законодательству, коммунистическая символика на территории страны находится под запретом.