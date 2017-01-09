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Учащийся витебского колледжа нападал в подъездах на девочек и женщин

10.01.2017 16:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 января. В Витебске совершено нападение на школьницу в лифте.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, преступление было совершено 9 января. Школьница активно сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Насильнику не удалось заблокировать лифт, и когда дверь кабины открылась на последнем этаже дома, он бросился бежать вниз по лестнице.

Сотрудники милиции после сообщения о преступлении обошли квартиры, опросили жильцов. Выяснилось, что в соседнем подъезде произошел подобный инцидент с 28-летней женщиной.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД Витебска задержали подозреваемого в нападениях. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, учащийся витебского колледжа, который живет в соседнем доме.

Проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 10 января. В Витебске совершено нападение на школьницу в лифте. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, преступление было совершено 9 января. Школьница...

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