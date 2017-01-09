Конфликт жителей двух деревень с инвестором в Быховском районе окончен. Туркомплекс на спорном берегу Чигиринского водохранилища все же построят. Однако его перенесут дальше от береговой линии, чтобы сохранить бесплатный доступ на пляж и парковку, которая будет открыта не только для гостей будущего туристического объекта. Деревенские растеряны: скорректированный инвестдоговор им не показали.





Противостояние деревенских жителей и бизнесмена началось весной 2016 года, когда на берегу водохранилища в 300 метрах от крайнего дома деревни Короткие спецтехника начала валить деревья. Так жители узнали, что инвестор — ООО «Туркомплекс» во главе с Павлом Юревичем — решил построить на этом берегу базу отдыха.

Местные изучили законодательство и выяснили, что закон нарушен . Они начали писать в облисполком. На берег около десятка раз приезжали чиновники, чтобы прийти к соглашению. Инвестор, по их словам, так ни разу на встречах не был. Представители облисполкома объясняли, что инвестпроект заключен по закону и прошел многочисленные проверки, но прийти к согласию не удалось.





Местные жители выступили категорически против какой-либо застройки берега по многим причинам: указывали на то, что лес якобы намеренно вывели из первой категории, возражали против обнесения забором единственной хорошей гравийки, ведущей в деревню, и против любого строительства на берегу.

Они предлагали облисполкому отдать инвестору на реконструкцию любую из заброшенных на берегу баз.

21 сентября на берег, ставший камнем преткновения, приехал представитель Администрации президента. Ни его имени, ни фамилии местные не запомнили. Представитель Администрации президента сказал, что строительства на берегу не будет . Он поручил властям — местным и области — благоустроить берег: оборудовать автостоянку, поставить шлагбаум, чтобы машины не подъезжали близко к воде, установить соответствующие знаки. Но — сделать это без привлечения инвесторов.

Праздновать победу деревенские не спешили — официального подтверждения на бумаге о том, что строительство туркомплекса запрещено, они так и не получили. Потом поползли слухи, что строить инвестор все равно будет и даже обязан сделать это к лету 2017 года.





Председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар прокомментировал тогда TUT.BY, что вопрос строительства турбазы на берегу водохранилища еще решается с участием Администрации президента.

5 января местных жителей снова собрали на берегу водохранилища. Помощник президента — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков сказал, что инвестпроект закон не нарушает и будет реализован, и представил скорректированный с учетом мнения местных жителей план застройки — его разместили на щите на краю деревни.

— С первого взгляда все вроде бы законно. И наши первоначальные вопросы вроде бы кое-как решили: дорогу заберут, но сначала отремонтируют старую, с другой стороны деревни. И 30-метровую зону вдоль берега оставили — по крайней мере, строить на ней ничего не будут. Но вопросов еще много, — говорит местный житель Иван (имена владельцев деревенских домов изменены по их просьбе. — TUT.BY).

Анна тоже была на встрече 5 января. Говорит, что им не показали скорректированный инвестдоговор. На прямой вопрос о письменных гарантиях того, что все будет так, как на нарисованном и представленном плане, не ответили.





Инвестор Павел Юревич также был на собрании на берегу водохранилища 5 января. По словам владельцев сельских домов, он в дискуссии не участвовал. Получить комментарий у Юревича TUT.BY по-прежнему не удается.

Слухи, которые ходили после приезда представителя Администрации президента, подтвердились: к июлю 2017 года инвестор должен завершить первый этап строительства: оборудовать пляжи, зоны для купания, причал. До конца года инвестор должен построить 5 домиков для отдыха.

Стоимость инвестпроекта — 500 тыс. рублей. Территория застройки — 10 га. Участок сдается в аренду на 99 лет.



