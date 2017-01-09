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Инспектор ГАИ, рискуя жизнью, пытался спасти человека на пожаре в Витебском районе
10.01.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Инспектор ГАИ Шумилинского РОВД едва не погиб, пытаясь спасти человека на пожаре в Витебском районе, сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.
Пожар произошел 8 января около трех часов ночи. «Инспектор ГАИ Иван Шевченко возвращался со службы домой в Витебск по трассе Р20, когда заметил вдали зарево. Он свернул в сторону садового товарищества „Колос“ и увидел, как навстречу выбежал мужчина. Очевидец рассказал, что горит или дом, или сарай. Инспектор быстро добрался до места. К тому времени уже занялась огнем крыша. Несмотря на это, сотрудник милиции вбежал в дом и нашел в одной из комнат мужчину. Он вынес его из огня, но попытки реанимировать пострадавшего были тщетными», — пояснил Александр Казючиц.
Иван Шевченко сообщил о случившемся в оперативную дежурную службу. На место прибыли спасатели и медики, которые констатировали смерть мужчины. Погибшим оказался 63-летний хозяин дачного дома.
Огонь практически полностью уничтожил постройку и имущество внутри. Причина пожара устанавливается.
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Сотрудник ГАИ вынес мужчину из огня, но попытки реанимировать его были тщетными.
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