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В дизайне новой станции московского метро "Минская" обыграли военную тематику

10.01.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале 2017 года в Москве откроется станция метро «Минская», изображения которой опубликовала у себя на сайте компания «АСП-Технолоджи». На картинки обратил внимание в своем микроблоге Денис Ромодин. Мы посмотрели, какая военная техника изображена на стенах новой станции и почему в оформлении обыграли именно тему Великой Отечественной.


Изображение с сайта al-sp.ru

Компания «АСП-Технолоджи» произвела и поставила продукцию для новой станции московского метро «Минская», а также в конце декабря опубликовала у себя на сайте фото будущей станции.

Как сообщал ранее официальный сайт мэра Москвы, архитектурная концепция «Минской» посвящена военной технике музея Великой Отечественной войны, расположенного поблизости.

«На стенах в вестибюлях и на колоннах платформы представлены элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск — дальнобойного орудия форта „Красная горка“ Кронштадтской позиции. На некоторых панно изображены красные цифры 41−45», — говорилось в сообщении.




Станция метро «Минская» располагается на одноименной улице возле музея Великой Отечественной, парка Победы и Мемориальной мечети. Станцию планировали сдать в конце 2016 года, но срок перенесли на начало 2017-го.

Отметим, что в Минске на станции «Московская» можно увидеть панно, на которых изображены исторические сооружения столицы России и часы, напоминающие куранты Кремля.

 
Теги: Минск
 
 
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