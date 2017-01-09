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В дизайне новой станции московского метро "Минская" обыграли военную тематику
10.01.2017 17:17 — Новости Общества | Tut.by
В начале 2017 года в Москве
Компания «АСП-Технолоджи» произвела и поставила продукцию для новой станции московского метро «Минская», а также в конце декабря опубликовала у себя на сайте фото будущей станции.
Как
«На стенах в вестибюлях и на колоннах платформы представлены элементы одного из уникальных экспонатов железнодорожных войск — дальнобойного орудия форта „Красная горка“ Кронштадтской позиции. На некоторых панно изображены красные цифры 41−45», — говорилось в сообщении.
Станция метро «Минская» располагается на одноименной улице возле музея Великой Отечественной, парка Победы и Мемориальной мечети. Станцию планировали сдать в конце 2016 года, но срок перенесли на начало 2017-го.
Отметим, что в Минске на станции «Московская» можно увидеть панно, на которых изображены исторические сооружения столицы России и часы, напоминающие куранты Кремля.
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Станцию должны открыть в начале 2017 года.
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