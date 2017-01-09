На днях Беларусь взбудоражила новость — в стране открыли очередное месторождение нефти — «Угольское» . Оптимисты заговорили об энергетической независимости, а скептики — принялись за сочинение новых анекдотов про объемы добычи белорусского углеводорода, намекая на их ничтожность. Впрочем, на шутки последних нефтяники не обижаются. У них своя радость, измеряемая в последнее время даже не столько тоннами, сколько перспективами. Какими — выясняли корреспонденты TUT.BY.





Мы в 30 км от Речицы: лес, несколько деревень, снова лес, затем еще 20 минут УАЗик, словно на волнах, качает нас по заснеженному бездорожью и вот — между двумя белыми ватманами поля и неба конструкция из вентилей, труб и манометров. Это и есть новая скважина. Никаких фонтанов и черных блестящих озер.





Воочию белорусское «черное золото» нам удается увидеть лишь благодаря приехавшей бригаде операторов цеха по добыче нефти и газа. Когда сотрудники, проверив датчики давления, работу дизель-генераторной станции и другие показатели, напоследок набирают углеводород в специальную емкость, чтобы затем отвезти ее в лабораторию. Делают они это ежедневно. Такие отборы позволяют контролировать качество добываемого продукта и работу самой скважины.







Одни говорят, что нефть пахнет резиной и мазутом, другие — что деньгами.

Вопреки ожиданиям, перед нами жидкость не черного, а светло-коричневого цвета. Но специалисты такому обстоятельству только рады — чем углеводород светлее, тем он легче, а это значит, что затраты на его извлечение из недр, подготовку и перегонку будут ниже. Кроме этого, такая нефть изначально качественнее. В частности, угольскую, говорят нефтяники, можно прямо из скважины заливать если не в иномарку, то в трактор «Белорус» уж точно. Какова в шутке специалистов доля шутки, выяснить не удалось.





В сутки новая скважина добывает около 40 тонн нефти. Геологические запасы «Угольского» месторождения составляют почти 1,7 млн тонн. Извлекаемые будут скромнее. Их более-менее точная цифра станет известна после бурения второй разведочной скважины. Бывает, на некоторых месторождениях, как, к примеру, на Карташовском, извлекаемые запасы в два — два с половиной раза меньше геологических. Это связано с труднодоступностью залежей нефти.



«Угольская № 1» — одна из самых глубоких скважин в Беларуси, глубже только — № 1 Предречицкого месторождения — 6755 м и скважина № 9001 Геологическая — глубиной 5553 м.

«Далеко не все, что находится под землей, удается извлечь. Но это пока!» — уверяют геологи. Прогресс не стоит на месте, и какие технологии придут на помощь белорусским нефтяникам через 10 лет еще неизвестно. Ведь когда-то про 3D-сейсморазведку тоже никто не думал.

Кстати, благодаря новым 3D-технологиям и удалось открыть Угольское месторождение. Сегодня все о нем говорят, как о новом, однако заместитель директора по геологоразведочным работам БелНИПИнефть Борис Дубинин рассказывает о том, что в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома есть нефть, в его родном институте знали еще 20 лет назад. Обосновать не получалось. К вопросу вернулись лишь в 2013 году.



Заместитель директора по геологоразведочным работам БелНИПИнефть Борис Дубинин: «Об Угольском месторождении мы знали еще 20 лет назад».

Сегодня уже подчиненные Бориса Дубинина, молодые сотрудницы БелНИПИнефть, Ольга Смеян и Ольга Грибовская демонстрируют журналистам мало понятные схемы и картинки, полученные в результате компьютерной обработки 3D-сейсморазведки. Три года кропотливой работы закончились для молодых геофизиков полной победой. Угольское — их первое месторождение.

— В 2013-м мы приступили к обоснованию плана, занимались интерпретацией данных, расшифровывали сигналы виброисточников, в 2016-м приступили к бурению скважины, в сентябре, когда прогноз уже подтвердился, конечно, радовались очень, — вспоминает Ольга Смеян.



Сотрудницы БелНИПИнефть Ольга Смеян и Ольга Грибовская

Несмотря на то, что нефть Угольского месторождения находится на глубине 5,2 тыс. метров и относится к труднодоступным запасам, добывать ее пока получается без каких-либо серьезных затрат. И этот факт не может не радовать нефтяников. Ведь именно экономических обоснований им как раз нередко и недостает, чтобы приступить к бурению очередной скважины.



Так по мнению специалистов, выглядит почти идеальный керн — пористый и в трещинах. Отдает нефть легче всего. Именно такой в скважине Угольского месторождения.

— Применение современных технологий может оказаться дороже самой нефти, а потому извлечение углеводорода из некоторых месторождений попросту нерентабельно, объясняет начальник нефтегазодобывающего управления «Речицанефть» Сергей Стельмашок.

Процесс добычи на месторождении «Угольское», рассказывают специалисты, значительно удешевляется за счет высокого пластового давления под землей позволяющего скважине работать самоизливом, в результате чего не требуется дополнительных механизированных методов добычи.





Эти и другие обстоятельства позволяют смелее строить геофизикам свои дальнейшие планы — к примеру, поскорее приступить к обоснованию перспективы Восточно-Осташковичского и Южно-Тишковичского промежуточных блоков. А значит, у оптимистов, мечтающих об энергетической независимости Беларуси, есть пусть и не большой, но повод для радости.





А вот жители деревни Бабичи, расположенной по соседству с новой скважиной нефтяные перспективы не обсуждают. В сельском магазине продавец Александра жалуется, что выручка за год сократилась ровно на половину, теперь люди приходят к ней лишь за молоком и хлебом, сладости и фрукты позволяют себе только по праздникам. Впрочем, улыбается продавец, есть один товар, на который в Бабичах не падает спрос вот уже несколько лет — это недорогое крепленое вино. А еще в агрогородке, окруженном нефтяными скважинами и качалками, в жилые дома до сих пор не проведен газ.







