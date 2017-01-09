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ЕРИП: Данные счетчиков воды при оплате коммунальных услуг теперь можно вводить и в Минске
10.01.2017 17:22 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 10 января. Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг в ЕРИП, без совершения дополнительных действий, включающих в себя отправления SMS, телефонные звонки или посещение узкоспециализированных сайтов.
Как сообщили БелаПАН в Небанковской кредитно-финансовой организации "ЕРИП", ввод данных происходит в момент оплаты коммунальных платежей, система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Оплата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.
"Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно. Мы постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты. Начиная с января 2017 года жители Минска могут вводить данные счетчиков непосредственно в момент совершения коммунальных платежей, не совершая связанных с этим дополнительных действий", — прокомментировала заместитель председателя правления Небанковской кредитно-финансовой организации "ЕРИП" Наталья Штевнина.
Ранее такую информацию можно было подавать через сайт коммунальных начислений komplat.by, однако он с ноября прошлого года прекратил свою работу. Сайт предоставлял информацию о коммунальных услугах и доступ к лицевому счету через интернет, давал возможность ввести показания индивидуальных счетчиков воды. Причиной прекращения работы сервисов на сайте стало внедрение в стране новой системы учета коммунальных платежей "Расчет-ЖКУ".
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг в ЕРИП, без совершения дополнительных...
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