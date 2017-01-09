﻿ ЕРИП: Данные счетчиков воды при оплате коммунальных услуг теперь можно вводить и в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЕРИП: Данные счетчиков воды при оплате коммунальных услуг теперь можно вводить и в Минске

10.01.2017 17:22 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 января. Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг в ЕРИП, без совершения дополнительных действий, включающих в себя отправления SMS, телефонные звонки или посещение узкоспециализированных сайтов.

Как сообщили БелаПАН в Небанковской кредитно-финансовой организации "ЕРИП", ввод данных происходит в момент оплаты коммунальных платежей, система сама передает показания для начисления платы за коммунальные услуги и включения в извещение за текущий месяц, после чего можно совершать платеж. Оплата за ввод данных счетчиков в ЕРИП не взимается.

"Возможность передавать показания счетчиков одновременно с оплатой коммунальных платежей в ЕРИП доступна плательщикам во многих регионах Беларуси давно. Мы постарались оперативно отреагировать на сформировавшийся от минских плательщиков запрос на повышение удобства действующей процедуры оплаты. Начиная с января 2017 года жители Минска могут вводить данные счетчиков непосредственно в момент совершения коммунальных платежей, не совершая связанных с этим дополнительных действий", — прокомментировала заместитель председателя правления Небанковской кредитно-финансовой организации "ЕРИП" Наталья Штевнина.

Ранее такую информацию можно было подавать через сайт коммунальных начислений komplat.by, однако он с ноября прошлого года прекратил свою работу. Сайт предоставлял информацию о коммунальных услугах и доступ к лицевому счету через интернет, давал возможность ввести показания индивидуальных счетчиков воды. Причиной прекращения работы сервисов на сайте стало внедрение в стране новой системы учета коммунальных платежей "Расчет-ЖКУ".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 января. Жители Минска получили возможность вводить данные счетчиков воды сразу при оплате коммунальных услуг в ЕРИП, без совершения дополнительных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В дизайне новой станции московского метро "Минская" обыграли военную тематику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика