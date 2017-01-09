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КГК нашел недостатки в работе дорожников во время циклона Axel

10.01.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Комитет госконтроля Беларуси выявил недостатки в работе дорожных служб во время прохождения через территорию республики циклона Axel, сообщили Sputnik в КГК.

КГК нашел недостатки в работе дорожников во время циклона Axel
© flickr.com/ popofatticus
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Мониторинг работы дорожных служб проходил 5-6 января, в ходе его Комитет госконтроля по Минской области, региональное управление МЧС и службы ведомственного контроля Миноблисполкома изучали организацию функционирования дорожных служб при объявлении оранжевого уровня опасности. Результаты мониторинга были озвучены во вторник на совещании в Миноблисполкоме.

"Было отмечено, что далеко не вся дорожная техника была готова к работе в условиях циклона. Так, на 6 января из-за неисправности не вышли на уборку автомагистралей и улиц порядка 10% единиц техники Минскоблдорстроя, это примерно 55 машин", – сообщили в КГК.

Кроме этого, были и другие причины простоя техники, в том числе отсутствие водителей. 

В КГК также отметили, что дорожные службы не могут оперативно реагировать на ситуацию на дорогах, поскольку их машины не оснащены GPS-регистраторами. 

Также в комитете обратили внимание на то, что не везде на дорогах, где это необходимо, установлены снегозащитные щиты. Ставить их или нет – решают инженерные службы, однако не во всех районных центрах к этому вопросу подходят ответственно.

Отдельно в КГК отметили тот факт, что работа дорожных служб зачастую активизируется только по настоятельному требованию ГАИ и МЧС.

Циклон Axel пришел в Беларусь 4 января: по всей стране прошли обильные снегопады, которые существенно осложнили обстановку с движением на дорогах республики. После прохождения снежных фронтов в Беларусь устремился холодный арктический воздух – в стране установилась морозная погода, а температура упала до отметок ниже –20°С.

 
Теги: Минск
 
 
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К уборке снега в условиях циклона оказалось не готово около 10% техники, дорожные службы не научились оперативно реагировать на обстановку и ориентировались в...

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