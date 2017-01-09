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Минспорта и туризма: С безвизовым въездом количество туристов в Беларуси вырастет на 20%

10.01.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство спорта и туризма прогнозирует увеличение туристов в Беларуси на 20% после вступления в силу указа президента о безвизовом въезде на 5 дней для граждан 80 стран. Об этом заявил замдиректора Департамента по туризму ведомства Виталий Грицевич на брифинге в Минске.


Фото: Андрей Дыбовский, 2012 год, globus.tut.by

— Существует уже ряд стран, с которыми есть безвизовый режим — Израиль, Китай, Катар, Турция. Количество посещений из Израиля выросло в два раза, из Турции — в полтора, на 20% выросло количество китайских граждан, которые посетили Беларусь. Исходя из этого мы установили темп роста не совсем оптимистично, но и не совсем пессимистично — порядка 20%, — сказал он.

В Минспорта и туризма ориентируются в первую очередь на туристов из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива.

Замдиректора Национального агентства инвестиций и приватизации Михаил Дашук добавил, что Кыргызстан, принявший в 2012 году аналогичное решение, что и Беларусь, получил рост потока туристов на 36% в следующий год.

По словам Грицевича, принятие указа — вызов для Минспорта и туризма и местных властей. В первую очередь, планируется увеличение потока индивидуальных туристов.

— Будем развивать инфраструктуру не только Минска, но и других городов, дорожной инфраструктуры. Необходимо будет обратить внимание на улучшение навигации, расширение ее количества на английском языке, возможно, вернуться к объявлению станций метро на английском языке. Будем работать над повышением качества обслуживания во всех объектах туриндустрии и общественного питания. Для нас и местных органов власти предстоит долгая и плодотворная работа, но она приятная.

Напомним, Беларусь установила безвизовый режим для гражджан 80 государств. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 января. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минспорта и туризма ориентируются в первую очередь на туристов из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива.

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