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Минспорта и туризма: С безвизовым въездом количество туристов в Беларуси вырастет на 20%
10.01.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Министерство спорта и туризма прогнозирует увеличение туристов в Беларуси на 20% после вступления в силу указа президента о безвизовом въезде на 5 дней для граждан 80 стран. Об этом заявил замдиректора Департамента по туризму ведомства Виталий Грицевич на брифинге в Минске.
— Существует уже ряд стран, с которыми есть безвизовый режим — Израиль, Китай, Катар, Турция. Количество посещений из Израиля выросло в два раза, из Турции — в полтора, на 20% выросло количество китайских граждан, которые посетили Беларусь. Исходя из этого мы установили темп роста не совсем оптимистично, но и не совсем пессимистично — порядка 20%, — сказал он.
В Минспорта и туризма ориентируются в первую очередь на туристов из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива.
Замдиректора Национального агентства инвестиций и приватизации Михаил Дашук добавил, что Кыргызстан, принявший в 2012 году аналогичное решение, что и Беларусь, получил рост потока туристов на 36% в следующий год.
По словам Грицевича, принятие указа — вызов для Минспорта и туризма и местных властей. В первую очередь, планируется увеличение потока индивидуальных туристов.
— Будем развивать инфраструктуру не только Минска, но и других городов, дорожной инфраструктуры. Необходимо будет обратить внимание на улучшение навигации, расширение ее количества на английском языке, возможно, вернуться к объявлению станций метро на английском языке. Будем работать над повышением качества обслуживания во всех объектах туриндустрии и общественного питания. Для нас и местных органов власти предстоит долгая и плодотворная работа, но она приятная.
Напомним, Беларусь
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В Минспорта и туризма ориентируются в первую очередь на туристов из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива.
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