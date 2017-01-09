МИНСК, 10 янв — Sputnik. Государственной пограничный комитет Беларуси готов к введению пятидневного безвизового режима для граждан более 80 стран мира, сообщил начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук.



© Sputnik/ Виктор Толочко МИД: Беларусь предупреждала Россию о введении безвизового режима

Накануне глава государства Александр Лукашенко подписал указ , разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Беларусь на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск.

"Мы готовы к любому увеличению туристического потока. Наша автоматизированная система уже может считать 5 суток с момента прибытия на территорию Беларуси", — сказал Ляшук на пресс-конференции в пресс-центр БелТА во вторник.

По его словам, срок пять суток пограничники будут уточнять по отметкам в паспортах и миграционным картам, а документом для безвизового пребывания в стране является только общегражданский паспорт. Ляшук добавил, что если при утере документа срок пребывания превысит пять суток, гражданин должен будет обратиться в органы внутренних дел за выездной визой.

В свою очередь начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Алексей Бегун, нарушение иностранными гражданами пятидневного срока пребывания в Беларуси без визы повлечет предупреждение или наложение штрафа.

Нежелательные иностранцы в РФ не попадут

Бегун также подчеркнул, что России не стоит опасаться — нежелательные граждане на ее территорию не попадут.

"Уже действует соглашение, в соответствии с которым объявленные нежелательными в России лица не могут попасться на территорию Беларуси", — сказал Бегун.

Он также добавил, что в настоящее время Минск и Москва готовят план мероприятий, среди которых интеграция информационных ресурсов, совместный контроль за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль прокомментировал введение безвизового режима в Беларуси

Представитель МВД отметил, что иностранцы могут обращаться в органы внутренних дел Беларуси, в течении трех дней им будет предоставлена информация о том, смогут ли они пересечь границу республики.

Начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси Олег Ляшук напомнил, что "у нас нет по определению пограничного контроля с российской стороной". "Но на сегодня у нас есть механизм отслеживания таких товарищей, которые нам не товарищи", — заключил он.